EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, vượt 26% kế hoạch tháng 10/2026

Hội nghị giao ban tháng 11/2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Theo EVNGENCO1, số liệu sản lượng điện ước tính thực hiện cả năm 2026 đạt khoảng 37,8 tỷ kWh, vượt kế hoạch sản lượng điện được Bộ Công Thương giao.

Các đơn vị phát điện tiếp tục duy trì vận hành ổn định, nâng cao độ tin cậy các tổ máy và chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất. Đến hết tháng 10, lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện đều cao hơn mức tối thiểu theo quy định của EVN. Công tác đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp than với Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được triển khai nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện.

Đối với các nhà máy thủy điện, EVNGENCO1 tiếp tục theo dõi sát diễn biến thủy văn, thực hiện vận hành hồ chứa theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và khai thác hiệu quả nguồn nước; phấn đấu đưa mực nước hồ về mức bình thường hoặc cao nhất có thể vào ngày 31/12/2026, chủ động chuẩn bị cho mùa khô 2026–2027.

Lễ ký kết hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong tháng 10 đạt khoảng 185 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt khoảng 4.400 tỷ đồng. Tổng công ty và các đơn vị tập trung triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị, bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện. Đáng chú ý, ngày 16/10/2026, EVNGENCO1 đã ký kết hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo môi trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Uông Bí, Nghi Sơn 1, Duyên Hải 3, Tổng công ty tiếp tục triển khai các thủ tục, bước chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.

EVNGENCO1 tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi; nghiên cứu dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và các phương án phát triển điện mặt trời mái nhà.

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, gắn với yêu cầu thực tiễn trong quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật và vận hành sản xuất điện.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong tháng 10/2026, vượt 26% kế hoạch tháng.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 và các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với địa phương, chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Công ty Thủy điện Bản Vẽ được địa phương ghi nhận, tuyên dương vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, tại chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2026”, EVNGENCO1 cùng các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Lũy kế 10 tháng năm 2026, kinh phí an sinh xã hội của Tổng công ty đạt khoảng 14,7 tỷ đồng.

Sang tháng 11/2026, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản lượng điện khoảng 3,4 tỷ kWh, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện năm 2026.

Các hoạt động trong Sự kiện Văn hóa – Thể thao EVNGENCO1 năm 2026 lan tỏa tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo.

Các đơn vị phát điện được yêu cầu tập trung vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, tin cậy; tăng cường quản lý kỹ thuật, thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu, theo dõi sát tình hình thủy văn và vận hành hồ chứa theo đúng quy định, chuẩn bị điều kiện cho mùa khô 2026–2027.

“Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ, EVNGENCO1 tiếp tục nỗ lực bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững”, đại diện EVNGENCO1 cho biết.

(Nguồn: EVNGENCO1)