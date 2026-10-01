EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng đầu năm

Hội nghị giao ban quý IV/2026 tập trung đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của EVNGENCO1. (Ảnh: CAO CƯỜNG)

Sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động

Trong 9 tháng năm 2026, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng, yêu cầu huy động các nguồn điện ở mức cao. EVNGENCO1 đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tương đương khoảng 75% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, sản lượng điện đạt gần 3 tỷ kWh, vượt kế hoạch tháng khoảng 10%, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác vận hành các nhà máy nhiệt điện nhìn chung ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động; công tác bảo đảm nhiên liệu được triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành. Khối thủy điện tận dụng tốt điều kiện thủy văn thuận lợi, sản lượng các nhà máy cơ bản đạt và vượt kế hoạch 9 tháng. Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Trong 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng được EVNGENCO1 tập trung triển khai theo kế hoạch, với giá trị giải ngân hơn 4.224 tỷ đồng. Tổng công ty đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời triển khai các bước tiếp theo đối với dự án xử lý khí thải Duyên Hải 1 và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1.

Cùng với đó, EVNGENCO1 tiếp tục thúc đẩy các dự án nguồn điện mới, trong đó có các dự án điện mặt trời nổi tại Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi, Đơn Dương và Bắc Bình; dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2; dự án điện sinh khối Cần Thơ 150MW và Nhà máy Thủy điện Nậm Má 2 công suất 12,5MW.

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành; hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công cụ, nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, AIHub, công cụ chuẩn hóa mã vật tư, SmartPID Tuner và số hóa đặc tính vận hành đã được hoàn thành; hệ thống quản trị sự cố trên nền tảng quản lý kỹ thuật cũng được đưa vào vận hành. Tổng công ty đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp và triển khai nền tảng dữ liệu.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục quan tâm chăm lo người lao động, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí khoảng 13,9 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân và hỗ trợ địa phương.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, chủ động chuẩn bị cho năm 2027

Trong quý IV/2026, EVNGENCO1 đặt kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện, tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026. Tổng công ty tăng cường kiểm soát kỷ luật vận hành, chất lượng thiết bị, nhiên liệu và công tác sửa chữa, bảo dưỡng; chủ động điều tiết nguồn nước tại các nhà máy thủy điện, đồng thời chuẩn bị nhiên liệu cho mùa khô năm 2027.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Song song với đó, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện các nhiệm vụ sáng kiến năm 2026, triển khai quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn, hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp.

EVNGENCO1 cũng chủ động chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027, bảo đảm nguồn lực và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và tập trung nguồn lực, EVNGENCO1 tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời tạo nền tảng cho các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tiếp theo.