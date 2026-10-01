EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

Trong 9 tháng, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tương đương khoảng 75% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong quý IV, Tổng công ty đặt kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện, tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Hội nghị giao ban Quý IV/2026 tập trung đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của EVNGENCO1. Ảnh: EVNGENCO1

*Sản xuất điện duy trì ổn định

Trong 9 tháng, EVNGENCO1 triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Riêng tháng 9, sản lượng điện đạt gần 3 tỷ kWh, vượt khoảng 10% kế hoạch tháng, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty nhìn chung vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động; công tác bảo đảm nhiên liệu được triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành.

Đối với khối thủy điện, điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng các nhà máy cơ bản đạt và vượt kế hoạch 9 tháng. Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch. Ảnh: EVNGENCO1

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới, trong đó có các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện hiện hữu.

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai. Trong 9 tháng, EVN đã công nhận 4 sáng kiến cấp EVN; EVNGENCO1 xét duyệt 55 đề nghị sáng kiến cấp Tổng công ty và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí khoảng 13,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tập trung vào hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân và hỗ trợ địa phương.

Tập trung nguồn lực cho quý IV

Trong quý IV/2026, EVNGENCO1 đặt kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện, tiếp tục tập trung nguồn lực bảo đảm vận hành các nhà máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.

Tổng công ty tiếp tục kiểm soát kỷ luật vận hành, chất lượng thiết bị, nhiên liệu và công tác sửa chữa, bảo dưỡng; điều tiết tối ưu nguồn nước tại các nhà máy thủy điện. Đồng thời, EVNGENCO1 đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027.

Trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện và tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Cùng với đó, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện các nhiệm vụ sáng kiến năm 2026, triển khai quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn, hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Tổng công ty cũng chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027, bảo đảm nguồn lực và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm.

Với kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện trong quý IV, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung nguồn lực cho vận hành, đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.