Từ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, trao tặng thiết bị y tế đến tiếp sức học sinh nghèo vượt khó, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nét đẹp văn hóa của người lao động EVNGENCO1.

Sẻ chia khó khăn, chăm lo đời sống người dân

Với phương châm gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm đồng hành cùng chính quyền và người dân tại địa bàn nơi đơn vị hoạt động.

Mới đây, ngày 23/11/2026, Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã.

Hai căn nhà được hỗ trợ xây dựng cho gia đình bà Ka Lia và ông Thổ Nghĩa, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Sau gần 4 tháng triển khai, những ngôi nhà mới được hoàn thành, góp phần giúp các gia đình ổn định nơi ở, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.

Cùng dịp này, Công ty trao tặng Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4 các thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng, gồm máy phun ULV, bình oxy, ghế băng và máy tính phục vụ công tác chuyên môn.

Đại diện xã Bảo Lâm 4 và Công ty Thuỷ điện Đồng Nai trao nhà cho hộ ông Thổ Nghĩa và gia đình

Đây không phải hoạt động hỗ trợ riêng lẻ. Từ năm 2024 đến năm 2026, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 7 căn nhà tình thương tại địa bàn xã Bảo Lâm 4 và xã Lộc Lâm trước đây, bên cạnh các chương trình trao quà Tết hằng năm cho hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Cũng với tinh thần hướng về cộng đồng, Công ty Nhiệt điện Uông Bí quan tâm triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, cần thêm sự động viên và hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí tặng các phần quà tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Uông Bí (điểm trường TH&THCS Điền Công)

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Uông Bí (điểm trường Điền Công), Công ty đã trao hỗ trợ cho 50 học sinh, trong đó có 10 em thuộc diện đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Cừ, 30 học sinh được nhận hỗ trợ, trong đó có 5 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng; các em thuộc diện đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình tại hai trường là 95 triệu đồng.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên thiết thực, góp phần chia sẻ gánh nặng với gia đình, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, duy trì việc học và nuôi dưỡng ước mơ.

Thông qua hoạt động này, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với giáo dục và thế hệ trẻ, đồng hành cùng nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa văn hóa trách nhiệm, nhân văn của EVNGENCO1

Hai hoạt động tại Lâm Đồng và Uông Bí tuy khác nhau về hình thức nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là chia sẻ khó khăn, cải thiện đời sống và mang đến những cơ hội tốt hơn cho người dân. Một mái nhà vững chắc, những thiết bị y tế phục vụ cộng đồng hay một suất hỗ trợ học tập đều là những việc làm cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho người thụ hưởng.

Đằng sau những hoạt động ấy là tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các đơn vị EVNGENCO1 với địa phương nơi mình đứng chân. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất điện, các đơn vị còn chủ động kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể và cộng đồng để xác định đúng nhu cầu, lựa chọn những chương trình hỗ trợ phù hợp.

Đây cũng là cách các giá trị văn hóa của EVNGENCO1 được thể hiện trong thực tiễn: quan tâm đến con người, đề cao trách nhiệm, sẻ chia và cùng cộng đồng phát triển.

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 và các đơn vị thành viên tiếp tục duy trì, triển khai những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế.

Bởi bên cạnh giá trị của mỗi kWh điện được sản xuất và cung ứng, hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm, biết sẻ chia và luôn đồng hành cùng cộng đồng cũng chính là một giá trị bền vững mà EVNGENCO1 hướng tới xây dựng và lan tỏa.

(Nguồn: EVNGENCO1)