Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Namnăm 2026, EVNGENCO1 triển khai tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc làm và phát triển kỹ năng nghề.

EVNGENCO1 hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của kỹ năng nghề đối với người lao động, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội; qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thường xuyên học tập, rèn luyện, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lan tỏa thông điệp về phát triển kỹ năng lao động

Theo định hướng của EVN, các hoạt động hưởng ứng được triển khai thông qua nhiều hình thức phù hợp như cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bảng điện tử và các phương tiện truyền thông nội bộ.

EVNGENCO1 lựa chọn, đăng tải các thông điệp hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10/2026 trên các kênh truyền thông nội bộ của Tổng công ty, góp phần lan tỏa nhận thức về giá trị của kỹ năng nghề và tinh thần học tập, rèn luyện trong đội ngũ CBCNVLĐ.

Đối với EVNGENCO1, phát triển kỹ năng nghề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngày càng cao. Việc không ngừng nâng cao năng lực của người lao động là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

CBCNVLĐ chủ động cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cũng là dịp để mỗi CBCNVLĐ EVNGENCO1 nhận thức rõ hơn về vai trò của học tập suốt đời, chủ động cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng, từng bước nâng cao năng lực nghề nghiệp, thích ứng với những yêu cầu mới của công việc.

Nâng cao kỹ năng người lao động - nâng cao năng suất lao động - góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVNGENCO1 trong giai đoạn mới.