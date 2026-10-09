EVNGENCO1 đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, vận hành

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những bài toán thực tiễn

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Trưởng ban Chỉ đạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty Nguyễn Tiến Khoa phát biểu. Ảnh: EVNGENCO1

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Trưởng ban Chỉ đạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo phải trở thành năng lực được thực hành thường xuyên trong vận hành và quản trị.

Định hướng này đòi hỏi đổi mới sáng tạo không dừng ở nhận thức hay phong trào, mà phải bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn, được thúc đẩy bằng sự chỉ đạo quyết liệt và điều kiện triển khai phù hợp. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều có thể đóng góp sáng kiến; những kinh nghiệm hữu ích cần được chia sẻ, hoàn thiện và nhân rộng. Vì vậy, đổi mới sáng tạo không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận chuyên trách, mà cần trở thành tư duy và cách làm chung trong toàn Tổng công ty, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo giá trị.

Làm rõ định hướng này, ba chuyên đề tại Hội thảo tập trung vào cách tiếp cận đổi mới sáng tạo từ những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, yêu cầu phát triển của ngành điện trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và tiến bộ công nghệ, cũng như vai trò chủ động của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên AI. Các nội dung cùng hướng đến yêu cầu cập nhật tri thức, thay đổi tư duy và ứng dụng công cụ mới để nâng cao năng lực, hiệu quả công việc.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng trao đổi tại tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?”, tập trung nhận diện rào cản và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: EVNGENCO1

Từ những góc nhìn chuyên môn, phiên trình diễn tại Hội thảo giới thiệu 5 giải pháp đổi mới sáng tạo do cán bộ, công nhân viên EVNGENCO1 nghiên cứu, phát triển và triển khai. Các giải pháp tập trung vào những nhu cầu cụ thể trong quản lý dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật, tối ưu hóa điều khiển và nâng cao hiệu quả điều hành.

Trong đó, nền tảng AI tập trung – “Bộ não số” cho toàn EVNGENCO1 hướng tới kết nối dữ liệu và tri thức; Phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại hiện trường giải quyết bài toán kỹ thuật; Nền tảng dữ liệu kỹ thuật tập trung và trợ lý AI phục vụ quản lý kỹ thuật hướng đến chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn. Hai giải pháp còn lại gồm SmartPID Tuner, tập trung nhận dạng hệ thống và tối ưu hóa tham số điều khiển quá trình nhiệt, và Hệ thống thông tin vận hành OIS, hướng tới tích hợp dữ liệu, hỗ trợ điều hành và ra quyết định.

Dù tiếp cận những bài toán khác nhau, các giải pháp đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Từ kết nối dữ liệu, ứng dụng AI đến xử lý các vấn đề kỹ thuật, những sáng kiến này cho thấy tiềm năng phát huy tri thức nội bộ, cải tiến phương thức làm việc và giải quyết các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn. Giá trị của đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết vấn đề và hiệu quả ứng dụng.

Tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện để sáng kiến lan tỏa

Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 Trần Doãn Thành phát động cuộc thi xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình. Ảnh: EVNGENCO1

Để ý tưởng không dừng lại ở đề xuất, phiên tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?” tập trung nhận diện những rào cản trong quá trình triển khai sáng kiến, từ góc nhìn quản lý, chuyên môn đến trải nghiệm của người trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh năng lực và tinh thần chủ động của người đề xuất, việc hiện thực hóa sáng kiến còn phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo, điều kiện thử nghiệm, cơ chế phối hợp và khả năng đánh giá hiệu quả. Do đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo không chỉ là khuyến khích người lao động đưa ra ý tưởng, mà còn đòi hỏi tổ chức chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường để các giải pháp khả thi được nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng. Đây là cầu nối giữa định hướng của lãnh đạo với hành động cụ thể trong toàn Tổng công ty.

Cụ thể hóa tinh thần phát huy tri thức nội bộ, tại hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Doãn Thành đã phát động Cuộc thi “Nghiên cứu, chia sẻ, xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình tại Tổng công ty Phát điện 1”, nhằm khuyến khích hệ thống hóa kinh nghiệm nhận diện bất thường, chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình thành tri thức chung, góp phần nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và độ tin cậy vận hành.

Từ việc khuyến khích mỗi cá nhân chủ động đổi mới, giới thiệu các giải pháp công nghệ đến nhận diện rào cản và hệ thống hóa kinh nghiệm, Hội thảo đặt ra yêu cầu tạo sự chuyển biến đồng bộ trong tư duy và hành động. Trong đó, sự quyết liệt của lãnh đạo, tinh thần chủ động của người lao động và điều kiện thuận lợi để triển khai sáng kiến là những yếu tố quan trọng giúp đổi mới sáng tạo đi vào thực chất.

Khi mỗi người chủ động tìm cách làm tốt hơn, mỗi sáng kiến được tạo điều kiện phát triển và những kinh nghiệm hữu ích được chia sẻ, nhân rộng, EVNGENCO1 sẽ từng bước hình thành năng lực đổi mới từ bên trong, tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.