EVNCPC: Tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 và tổng kết đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các Công ty Điện lực thành viên EVNCPC sau 1 năm thực hiện sáp nhập. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại TP. Đà Nẵng và trực tuyến đến tất cả các đơn vị thành viên.

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 EVNCPC và tổng kết đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các Công ty Điện lực thành viên EVNCPC sau 1 năm thực hiện sáp nhập

Sản lượng điện thương phẩm tăng 9,79%, sản lượng điện tiết kiệm đạt 6,34%

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, với những nỗ lực trong quản lý vận hành, kiểm soát tổn thất và nâng cao chất lượng cung cấp điện, EVNCPC ghi nhận giá trị điện thương phẩm đạt 22.543,17 triệu kWh, tăng 9,79% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,32%, thấp hơn kế hoạch EVN giao là 3,65%. Thời gian mất điện trung bình của khách hàng (SAIDI) đạt 106,89 phút, giảm 15,84% so với cùng kỳ. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 6,34%, cao hơn mức kế hoạch tối thiểu 3%.

Đẩy nhanh đầu tư xây dựng, phát triển lưới điện, 9 tháng qua, EVNCPC tập trung hoàn thành thi công 282 dự án, đạt 58,63% kế hoạch năm. Giá trị giải ngân đạt 4.021,06 tỷ đồng, tương đương 60,44% kế hoạch năm. Đóng điện 15 công trình lưới điện 110 kV trong 9 tháng, EVNCPC hoàn thành 100% mục tiêu quý do EVN giao. Trong tháng 9/2026, 3 công trình 110 kV được đóng điện gồm công trình đấu nối sau Trạm biến áp 220 kV An Khê; Trạm biến áp 110 kV Trường Hải và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110 kV Cảng hàng không Cam Ranh và đường dây đấu nối. Công tác sửa chữa lớn cũng được triển khai tích cực, với 730/1.123 công trình hoàn thành, đạt khoảng 65%.

Ông Hồ Khắc Hữu Phước - Phó Trưởng Ban Kế hoạch báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, giám sát lưới điện và vận hành hệ thống mà chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng lên đáng kể. 9 tháng qua, tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,206%; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Thời gian giải quyết trung bình các yêu cầu dịch vụ điện là 1,78 ngày. Tổng đài Chăm sóc khách hàng tiếp nhận 3,66 triệu yêu cầu; tỷ lệ cuộc gọi được trả lời trong 20 giây đạt 95,61%.

Thực hiện yêu cầu sáp nhập theo tình hình mới, EVNCPC sắp xếp 16 Ban giảm còn 13 Ban/Văn phòng tại cơ quan Tổng công ty; giảm từ 13 công ty Điện lực còn 8 công ty với 127 Điện lực thành viên. Sau 1 năm thực hiện sáp nhập, các Công ty Điện lực đã ổn định và phát huy hiệu quả. Bộ máy tổ chức được tinh gọn mạnh mẽ. Tính đến 30/9/2026, tổng số lao động sau sáp nhập giảm 229 người, trong đó tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp. Công tác quản lý tài chính phát huy hiệu quả. Năng suất lao động của EVNCPC tiếp tục được cải thiện. Công việc và đời sống của người lao động được cải thiện.

Đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự báo cáo tình hình động của các Công ty Điện lực sau 1 năm sáp nhập

Các tháng còn lại của năm 2026, EVNCPC cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng; cần chủ động dự báo và có kịch bản ứng phó bởi công tác quản lý vận hành lưới điện vẫn có thể chịu tác động của thời tiết cực đoan và sự cố thiết bị; yêu cầu bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục tiếp tục đặt ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng; tăng cường công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đây cũng được xem là những nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Song song với nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, EVNCPC tiếp tục rà soát công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền để nâng cao chất lượng quản trị và năng suất lao động.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng tập trung vào các vấn đề thực tiễn: bảo đảm cung ứng điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy lưới điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và bảo đảm an toàn điện. Một số đại biểu đại diện cho các công ty Điện lực, công ty thành viên, công ty liên kết và các Trưởng đơn vị Điện lực cũng nêu ra cụ thể những thuận lợi và vướng mắc đơn vị đang gặp phải. Mỗi đơn vị một đặc thù đều có những khó khăn riêng cần sớm giải quyết, nhất là sau sáp nhập.

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Tổng công ty với kết quả đạt được trong 9 tháng qua. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo cung ứng điện, đảm bảo các chỉ tiêu và cơ bản vượt qua mùa nắng nóng rất khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch HĐTV EVNCPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chỉ tiêu 2026 đã có sự điều chỉnh, do đó tập thể Tổng công ty không được chủ quan, hết sức nỗ lực để hoàn thành. Với chỉ tiêu lợi nhuận được EVN điều chỉnh tăng, các đơn vị cần có báo cáo và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo thu nhập, tiền lương của người lao động. Tiếp tục đảm bảo cung ứng điện, triển khai quy hoạch điện VIII, Chủ tịch EVNCPC yêu cầu cần chủ động, nhanh nhạy để thoả thuận, triển khai các công trình với địa phương, nhất là những địa phương tăng trưởng hai con số.

Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) dù rất nỗ lực, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, 4/8 công trình trọng điểm còn vướng. Để chuẩn bị thực hiện các công trình 220kV, lãnh đạo Tổng công ty xem xét cân đối vốn, dòng tiền phù hợp để đầu tư và bảo toàn vốn Nhà nước đầu tư tại đơn vị. Quan tâm giữ khách hàng lớn, công bằng trong việc bán điện, đảm bảo lợi ích cho Tổng công ty.

Ông Nguyễn Thanh cũng chỉ ra những tồn tại cần tập trung khắc phục, cảnh báo những mối nguy hiểm, vấn đề đạo đức công vụ, liêm chính… cần bám sát, rà soát, theo dõi hệ thống văn bản pháp lý để kiện toàn hành lang pháp lý đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, quy định của Nhà nước; đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD, an ninh mạng, rủi ro từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI…

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVNCPC. Khẳng định, lãnh đạo từ Tổng công ty đến đơn vị đều đặc biệt lưu ý về vấn đề an toàn về hành lang pháp lý, an toàn thông tin. Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư cũng đánh giá và chỉ ra những rủi ro cần nhận diện và đối diện trong thời gian tới như: Công tác đầu tư bán lẻ, bán buôn điện tại các khu công nghiệp; thoả thuận đấu nối các công trình năng lượng tái tạo; vấn đề về hoá đơn tài chính; giá bán điện IPP từ nhà sản xuất điện độc lập và việc mua sắm thiết bị ngoại nhập…

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu kết luận Hội nghị

Tổng giám đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn điện trong dân; có kế hoạch ứng phó mùa mưa bão; công tác tài chính, vật tư, mua sắm phải kịp thời; đẩy mạnh công tác sửa chữa lớn để kéo giảm sự cố lưới điện gây tổn thất điện năng.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá thực trạng công tác giao tiếp khách hàng và có biện pháp khắc phục các tồn tại. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cần thực chất hơn, triển khai thực hiện tốt tháng tri ân khách hàng.

Ngoài ra, một số vấn đề về chống lãng phí tiêu cực; nghiên cứu, rà soát lại quy chế nội bộ; công tác đo đếm điện năng; vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo AI… cũng được Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư đề cập trong kết luận Hội nghị.

Với các kết quả đạt được trong 9 tháng qua, EVNCPC tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp giữa các đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.