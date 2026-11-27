Ngày 27/11 tại tỉnh Quảng Trị, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn và Kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc đồng chủ trì

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC và ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên chuyên trách EVN tại EVNCPC, lãnh đạo các Ban chức năng EVNCPC, cùng Người đại diện phần vốn và Kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Quang cảnh tại Hội nghị

EVNCPC hiện đầu tư góp vốn tại 3 công ty con, 5 công ty liên kết và 3 công ty cổ phần đầu tư khác, với tổng giá trị vốn góp theo sổ sách là 1.165,35 tỷ đồng. Công tác quản lý vốn được triển khai gắn với việc theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư và thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư vốn tiếp tục mang lại hiệu quả, thể hiện qua nguồn thu cổ tức từ các doanh nghiệp. Lũy kế cổ tức bằng tiền EVNCPC nhận từ các công ty cổ phần đạt 2.643,5 tỷ đồng, gấp 2,36 lần giá trị vốn góp. Năm 2025, doanh thu tài chính từ cổ tức đạt 204,62 tỷ đồng; năm 2026 ước đạt 246,27 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm trước. Theo số liệu ước thực hiện, các công ty con, công ty liên kết đều kinh doanh có lãi, góp phần bảo toàn phần vốn đầu tư của EVNCPC.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hiện, EVNCPC có 20 Người đại diện phần vốn tại 3 công ty con, 5 công ty liên kết và 3 công ty cổ phần đầu tư khác; đồng thời có 18 Kiểm soát viên tại 3 công ty con và 5 công ty liên kết. Trong năm 2025 và 2026, Người đại diện cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và xin ý kiến chủ sở hữu đối với những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc xin ý kiến EVNCPC trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định. Các Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính, kiểm soát tuân thủ và hoàn thành các chuyên đề giám sát năm 2026 theo kế hoạch do HĐTV EVNCPC giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Kế toán trưởng EVNCPC báo cáo công tác quản lý vốn và Người đại diện

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của một số doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn. Đối với các công ty thủy điện, kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc lớn vào điều kiện thủy văn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2027-2028, một số nhà máy thủy điện sẽ hết thời hạn áp dụng biểu giá chi phí tránh được, có thể tác động đến doanh thu và nguồn cổ tức của EVNCPC. Công tác chuyển nhượng vốn tại một số công ty cổ phần cũng còn những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Trước những vấn đề đặt ra, EVNCPC xác định cần nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty thủy điện, bảo đảm sát với điều kiện thực tế và tính đến đặc thù thủy văn; đồng thời hoàn thiện cơ chế đánh giá Người đại diện, phân định rõ tác động của yếu tố khách quan và trách nhiệm trong công tác quản lý. Các đơn vị cần chủ động rà soát thời hạn hợp đồng mua bán điện, nghiên cứu cơ chế giá điện sau khi hết thời hạn áp dụng biểu giá chi phí tránh được, xây dựng phương án phù hợp, tăng cường quản trị chi phí và tối ưu hóa vận hành.

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý vốn và hoạt động của Người đại diện, Kiểm soát viên thời gian qua. Ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định, nguyên tắc và tiêu chí đánh giá Người đại diện, Kiểm soát viên theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Tổng công ty với đội ngũ này, quan tâm công tác quy hoạch, xem xét bổ nhiệm và chế độ, chính sách đối với Người đại diện, Kiểm soát viên.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh đề nghị Người đại diện phần vốn và Kiểm soát viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản trị, giám sát hoạt động doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, kịp thời nắm bắt và phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tại đơn vị để Tổng công ty thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu, kịp thời nhận diện và xử lý các vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của chủ sở hữu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Lê Duy Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC báo cáo công tác quản lý Người đại diện phần vốn góp của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết

Ông Lê Kỳ Anh - Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính EVNCPC tại Hội nghị

Ông Trần Nguyễn Bảo An - Phó Tổng giám đốc EVNCPC

Ông Nguyễn Cao Ký - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện lực Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Ba

Ông Lê Huy Khôi - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

Ông Nguyễn Lương Mính - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung

Ngày 27/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn và Kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết tại tỉnh Quảng Trị. Hội nghị nhằm đánh giá hiệu quả quản lý vốn, giám sát hoạt động doanh nghiệp, đồng thời định hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế đánh giá và chủ động ứng phó trước những thách thức về thủy văn, biểu giá điện và chuyển nhượng vốn.