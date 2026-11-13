EVNCPC được tuyên dương về văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025

Tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và phát động Ngày hội Văn hóa công nhân ngành điện năm 2026 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều ngày 11/11 tại thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vinh dự được tuyên dương, khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2022 - 2025.

Cùng với thành tích của tập thể, 3 cá nhân thuộc EVNCPC cũng được tuyên dương vì đã có những đóng góp xuất sắc trong quá trình triển khai, lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng giám đốc EVNCPC (thứ hai từ phải sang) đại diện EVNCPC nhận Giấy khen do ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trao tặng, ghi nhận thành tích xuất sắc của Tổng công ty trong công tác xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2022 - 2025

Kết quả này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của EVNCPC trong việc đưa các giá trị văn hóa EVN vào hoạt động quản lý, điều hành và thực tiễn sản xuất kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định, chuẩn mực ứng xử, công tác văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ luật lao động, văn hóa an toàn và chất lượng phục vụ khách hàng.

Đặc thù hoạt động trên địa bàn rộng, thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lũ và nhiều thách thức trong nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện đặt ra yêu cầu cao đối với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và tính chủ động của mỗi cán bộ, công nhân viên EVNCPC. Trong những hoàn cảnh khó khăn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tận tâm với công việc và trách nhiệm phục vụ cộng đồng tiếp tục được thể hiện rõ nét, trở thành những giá trị văn hóa được vun đắp qua thực tiễn lao động của người thợ điện miền Trung.

Thành viên Hội đồng thành viên EVN Phạm Thị Thúy Hà trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2022 - 2025

Bên cạnh đó, EVNCPC chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn và Đoàn Thanh niên, trong tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và sự gắn kết trong toàn Tổng công ty.

Việc EVNCPC cùng 3 cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Tổng công ty tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp. Từ mỗi vị trí công tác, mỗi nhiệm vụ cụ thể, cán bộ, công nhân viên EVNCPC tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của người thợ điện miền Trung, góp phần xây dựng hình ảnh EVN chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm và phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được thể hiện trong các tài liệu, quy định hay chuẩn mực ứng xử mà còn được hình thành, bồi đắp qua lịch sử phát triển, truyền thống lao động và những hành động cụ thể của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành điện. Việc thực thi văn hóa doanh nghiệp cần gắn chặt với từng lĩnh vực hoạt động, trở thành hành vi tự giác trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao kỷ luật, hiệu quả quản trị và uy tín của EVN.

Hội nghị cũng là dịp để EVN nhìn lại kết quả triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời xác định những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và công cụ quản trị hiệu quả, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành hệ thống điện, an toàn lao động, năng suất lao động và dịch vụ khách hàng.

Tại chương trình, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động Ngày hội Văn hóa công nhân ngành Điện năm 2026 trong toàn hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam, với tinh thần “Lan tỏa năng lượng – Kết nối văn hóa”. Các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong tháng 11, cao điểm từ ngày 18 - 24/11/2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây cũng là hoạt động cụ thể trong nhiệm vụ chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động thường xuyên của Công đoàn Điện lực Việt Nam.