EVNCPC có 2 giải pháp được trao Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2026

Trong 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn trên toàn quốc, EVNCPC vinh dự có 2 giải pháp được vinh danh. Đây không chỉ là niềm tự hào của các nhóm tác giả mà còn là dấu ấn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty.

Nhóm tác giả nhận Giải thưởng với giải pháp "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối TP Đà Nẵng".

Hai giải pháp của EVNCPC được vinh danh gồm: “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện” của nhóm tác giả Hồ Lê Bảo Trâm, Diệp Thái Bảo Toàn (Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung) và Hồ Quốc Việt (Công ty Điện lực Đà Nẵng). “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối Thành phố Đà Nẵng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhân (Ban Kỹ thuật EVNCPC), Lê Trần Hoàng Việt (Công ty Điện lực Đà Nẵng) và Hồ Ngọc Lưu (Ban An toàn EVNCPC).

Nhóm tác giải nhận Giải thưởng với giải pháp "Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện".

Điểm đáng ghi nhận ở hai giải pháp là đều bắt nguồn từ những yêu cầu cụ thể trong công việc hằng ngày. Bằng kiến thức chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, các tác giả đã nghiên cứu, đề xuất những hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ vào công tác thiết kế, quản lý và vận hành lưới điện. Đó cũng chính là cách đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa tinh thần sáng tạo: không dừng lại ở ý tưởng mà hướng đến những sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

Hai giải pháp được vinh danh tại sân chơi sáng tạo cấp toàn quốc là sự khích lệ để tuổi trẻ EVNCPC tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới và biến tri thức thành hành động cụ thể; phát huy vai trò tiên phong, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào hành trình đổi mới, hiện đại hóa ngành Điện miền Trung.

PHƯƠNG KIẾM