Ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC tặng hoa và chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành điện. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển bền vững của EVNCPC nói riêng và ngành điện Việt Nam nói chung.

Theo ông Nguyễn Thanh, trong bối cảnh ngành điện đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới phương thức quản lý, vận hành, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Vì vậy, công tác đào tạo không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với công nghệ mới và yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh phát biểu tri ân đến tập thể cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trungtại buổi gặp mặt

Để đáp ứng yêu cầu đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC đề nghị Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, thiết thực. Nhà trường cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành điện; đồng thời quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành điện trong giai đoạn mới.

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, ông Võ Như Quốc – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo EVNCPC. Đây là nguồn khích lệ để nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới trong công tác giảng dạy và đào tạo.

Hiệu trưởng Võ Như Quốc khẳng định, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát triển kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, hướng đến xây dựng đội ngũ nhân lực ngành điện chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công Hạnh