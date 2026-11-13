EVNCPC chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn điện trong mưa lũ

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương miền Trung gây ngập lụt, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm cung ứng điện, đồng thời chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực ngập lụt để bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

Mưa lớn gây ngập sâu tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) (hình ảnh ngập lụt chiều tối 12/11/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 2h ngày 12/11 đến 2h ngày 13/11), khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Tam Trà (Đà Nẵng) 219,4 mm, Bà Cung (Quảng Ngãi) 211,6 mm, Sơn Long (Đắk Lắk) 202,2 mm và An Quang (Gia Lai) 179,1 mm. Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đắk Lắk tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 5 - 15 mm, có nơi trên 50 mm.

Trước diễn biến mưa lũ, EVNCPC chỉ đạo các Công ty Điện lực theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa bàn; kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện. Tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn, ngành điện chủ động tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh, trong mùa mưa bão, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn điện. Việc chủ động cắt điện tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn điện. Ngành điện luôn theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các sự cố, chỉ khôi phục cấp điện khi đã kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

Nước rút đến đâu khôi phục cấp điện đến đó nhưng phải đảm bảo các quy định về an toàn điện

Đến sáng 13/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm mưa. Các đơn vị điện lực triển khai khôi phục cấp điện tại khu vực Đồng Xuân, Xuân Lộc. Trên lưới điện trung thế, để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị, các đơn vị chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực còn ngập lụt. Hiện, còn 86 trạm biến áp với 8.714 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại phường Xuân Đài và các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Đồng Xuân.

Trong sáng nay, Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung khôi phục cấp điện tại các khu vực còn mất điện, dự kiến hoàn thành trong cuối buổi sáng khi điều kiện an toàn cho phép. Việc đóng điện trở lại được thực hiện sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

EVNCPC khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần, chạm vào cột điện, trạm điện, dây dẫn bị đứt hoặc các thiết bị điện tại khu vực ngập nước; không tự ý sửa chữa, di dời thiết bị điện khi chưa được ngành điện kiểm tra, xử lý. Khi phát hiện sự cố hoặc dấu hiệu mất an toàn điện, người dân cần tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho đơn vị điện lực hoặc Tổng đài 1558 để được hỗ trợ. Trong diễn biến mưa lũ còn phức tạp, EVNCPC tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động phương án ứng phó, nỗ lực duy trì cung cấp điện tại những khu vực đủ điều kiện vận hành, đồng thời đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.