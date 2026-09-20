EVN yêu cầu tập trung nguồn lực cho các dự án truyền tải điện cấp bách

Áp lực trên lưới điện 220kV miền Bắc

Ngày 18/9 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với EVNNPT về công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và tiến độ các dự án truyền tải điện.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: EVN.

Tham dự buổi làm việc có các Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, Phạm Hồng Phương; Trưởng ban Kiểm soát EVN Đỗ Thị Loát cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Về phía EVNNPT có Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Quang Trung, Quyền Tổng Giám đốc Hoàng Xuân Khôi, các thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo của EVNNPT, đến ngày 16/9/2026, Tổng công ty đang quản lý 33.833 km đường dây, trong đó có 12.379 km đường dây 500kV và 21.454 km đường dây 220kV; cùng với đó là 223 trạm biến áp, tổng dung lượng 153.245 MVA.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: EVN.

Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng điện truyền tải đạt 190,146 tỷ kWh, tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước và bằng 68,77% kế hoạch năm. Tỷ lệ điện dùng để truyền tải ở mức 2,44%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với cùng kỳ, song vẫn cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kế hoạch EVN giao.

Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều được thực hiện tốt hơn kế hoạch.

Đáng chú ý, trong khi lưới điện 500kV cơ bản vận hành ổn định và không có đường dây quá tải, áp lực đang tập trung chủ yếu trên lưới điện 220kV khu vực miền Bắc.

Cụ thể, có 28 đường dây và 50 máy biến áp mang tải trên 90% định mức, trong đó 12 đường dây và 22 máy biến áp đã quá tải. Trong cao điểm nắng nóng, công suất truyền tải trên các cung đoạn 500kV từ miền Trung ra miền Bắc có thời điểm đạt 4.624 MW, tương đương 92,5% giới hạn truyền tải theo tính toán của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Trước áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống truyền tải, EVNNPT cho biết đã hoàn thành toàn bộ danh mục thí nghiệm định kỳ năm 2026; đồng thời triển khai sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết và bổ sung máy biến áp tại một số trạm.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật truyền thống, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, UAV, camera và các công cụ giám sát hiện đại trong kiểm tra đường dây, qua đó phát hiện sớm bất thường và nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật.

Đầu tư truyền tải: cần tăng tốc trong những tháng cuối năm

Về công tác đầu tư xây dựng, ước thực hiện trong 9 tháng năm 2026, khối lượng đầu tư thuần của EVNNPT đạt 10.863 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 9.127 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch.

Đến ngày 17/9, EVNNPT đã khởi công 19 dự án và đóng điện 22 dự án. Tổng công ty dự kiến cả năm thực hiện khối lượng đầu tư khoảng 29.830 tỷ đồng, giải ngân khoảng 29.139 tỷ đồng; phấn đấu khởi công 45 dự án và đóng điện 51 dự án.

Một số dự án đã được khởi công gồm Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối; nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất.

Trong khi đó, các công trình đã hoàn thành có nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối, nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình, đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành và Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Hiện EVNNPT đang theo dõi 95 dự án, cụm dự án trọng điểm, cấp bách, trong đó có 54 dự án tại miền Bắc, 13 dự án tại miền Trung và 28 dự án tại miền Nam.

Các điểm nghẽn chủ yếu được xác định liên quan đến giải phóng mặt bằng; thủ tục đất đai, đất rừng; lựa chọn nhà thầu; tiến độ cung cấp thiết bị; năng lực nhà thầu; cũng như việc phối hợp cắt điện, đấu nối và nghiệm thu.

Ưu tiên các dự án phục vụ cung ứng điện năm 2027

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN và EVNNPT tập trung trao đổi về công tác quản lý vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng, thu xếp vốn, tổ chức nhân lực và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án truyền tải điện trọng điểm.

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị EVNNPT rà soát toàn diện công tác đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm phục vụ cung ứng điện từ năm 2027.

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị EVNNPT tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm từ năm 2027. Ảnh: EVN.

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị EVNNPT ưu tiên các công trình giải tỏa thủy điện Tây Bắc, phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc và tăng cường năng lực lưới điện miền Bắc trước mùa khô năm 2027.

Đối với các công trình đấu nối nhập khẩu điện, EVNNPT được yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ phía đối tác nhằm bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lưới truyền tải đối với vận hành hệ thống điện. EVNNPT phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Trước mắt, EVNNPT được yêu cầu phối hợp với NSMO rà soát danh mục các công trình trọng điểm, cấp bách; xác định rõ dự án cần ưu tiên nguồn lực, những dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch và nguyên nhân cụ thể để báo cáo EVN, Bộ Công Thương.

Trọng tâm là các công trình phục vụ nhập khẩu điện, giải tỏa nguồn điện tại Tây Bắc, miền Trung và tăng cường khả năng vận hành an toàn hệ thống trong năm 2027.

Đánh giá thực chất kế hoạch đầu tư năm 2026

Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT đánh giá thực chất khả năng hoàn thành, trong bối cảnh khối lượng thực hiện và giải ngân trong 9 tháng còn thấp so với mục tiêu cả năm.

Theo đó, từng dự án phải được rà soát cụ thể về khối lượng, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và thời điểm đóng điện, bảo đảm các số liệu dự kiến phản ánh sát tình hình thực tế.

Về nguồn vốn, EVN sẽ xem xét các phương án trên cơ sở đề xuất của EVNNPT, đồng thời phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Về tổ chức và nhân lực, EVNNPT cần xác định cụ thể khả năng thực hiện dự án của từng ban quản lý, số lượng dự án có thể triển khai đồng thời và nhu cầu nhân sự theo từng nhóm công việc. Tổng công ty được yêu cầu chủ động điều chuyển, phân công lại lực lượng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án và bốn công ty truyền tải điện.

Trong quản lý vận hành, EVN yêu cầu EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu, nâng cao khả năng giám sát trực tuyến để kịp thời nhận diện các bất thường.

EVNNPT cũng cần rà soát vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược và các giải pháp kiểm soát điện áp, đáp ứng yêu cầu vận hành trong bối cảnh tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Tổng Giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết, xác định rõ tiến độ, đơn vị chịu trách nhiệm, khó khăn và phương án xử lý đối với từng nhiệm vụ. Đây sẽ là cơ sở để EVN theo dõi, phối hợp tháo gỡ vướng mắc và kiểm soát kết quả thực hiện.

Với khối lượng 95 dự án trọng điểm, cấp bách đang được theo dõi cùng yêu cầu tăng tốc đầu tư, việc rà soát và phân bổ nguồn lực theo mức độ ưu tiên được đặt ra nhằm bảo đảm hệ thống truyền tải đáp ứng yêu cầu cung ứng điện, đặc biệt trong giai đoạn 2027 và các năm tiếp theo.