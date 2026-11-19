Ngày 17/11/2026, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN làm trưởng đoàn, cùng ông Hà Huy Tâm, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự án Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và các đường dây đấu nối, xuất tuyến 110kV sau trạm tại xã Hải Hòa, thành phố Quảng Ninh.

Hoạt động kiểm tra nhằm rà soát tiến độ thực hiện các hạng mục, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, đồng thời đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đầu tư hơn 520 tỷ đồng nâng cao năng lực cung cấp điện

Dự án được tổ chức triển khai thi công từ cuối tháng 5/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực tiếp nhận, phân phối điện, đồng thời củng cố khả năng liên kết giữa lưới điện 220kV và 110kV trên địa bàn Quảng Ninh. Ảnh: EVNNPC.

Dự án Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa do EVNNPC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 520 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch với quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220kV, công suất 250MVA mỗi máy. Trong giai đoạn hiện tại, dự án triển khai lắp đặt trước 1 máy biến áp công suất 250MVA.

Đây là công trình hạ tầng điện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực tiếp nhận, phân phối điện, đồng thời củng cố khả năng liên kết giữa lưới điện 220kV và 110kV trên địa bàn Quảng Ninh.

Theo thông tin tại buổi kiểm tra, dự án được khởi công từ cuối tháng 5/2026. Đến nay, công tác san gạt nền trạm cơ bản hoàn thành. Mặt bằng tại cả 4 vị trí móng xuất tuyến 110kV cũng đã được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung triển khai thi công những hạng mục tiếp theo.

Việc từng bước hoàn thiện mặt bằng và triển khai đồng bộ các hạng mục là cơ sở quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn thi công xây lắp, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và an toàn công trình

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo EVN và EVNNPC đã trực tiếp rà soát tình hình triển khai từng hạng mục, trao đổi với chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ thực hiện, điều kiện tổ chức thi công cũng như những vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (áo kẻ, đội mũ bảo hộ) cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và các đường dây đấu nối, xuất tuyến 110kV. Ảnh: Vinachem.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, lãnh đạo hai đơn vị yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị, tập trung nguồn lực cho các hạng mục trọng điểm. Công tác tổ chức thi công cần được triển khai quyết liệt, khoa học, bảo đảm sự đồng bộ giữa các hạng mục của trạm biến áp và hệ thống đường dây đấu nối.

Đặc biệt, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công cần tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư, thiết bị và các công đoạn xây lắp, hạn chế tối đa những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Việc lãnh đạo EVN và EVNNPC trực tiếp kiểm tra công trường thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tham gia, bảo đảm các mục tiêu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tăng cường hạ tầng điện, tạo động lực phát triển kinh tế Quảng Ninh

Quảng Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động, với nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ và du lịch ngày càng mở rộng. Cùng với quá trình đô thị hóa và thu hút đầu tư, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực cung ứng và độ tin cậy của hệ thống điện.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng liên kết lưới điện 220kV và 110kV, đồng thời tăng cường năng lực cung cấp điện cho các khu vực phụ tải.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng hoạt động, phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đáng chú ý, việc đầu tư đồng bộ các công trình trạm biến áp và đường dây đấu nối không chỉ có ý nghĩa trước mắt trong việc đáp ứng nhu cầu phụ tải mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện, tăng cường khả năng hỗ trợ cấp điện giữa các khu vực khi nhu cầu sử dụng điện biến động.

Với quyết tâm tập trung nguồn lực và đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC đang nỗ lực triển khai các dự án lưới điện theo yêu cầu phát triển phụ tải tại các địa phương. Việc bảo đảm tiến độ Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa sẽ góp phần củng cố hạ tầng điện khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo nền tảng năng lượng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Quảng Ninh.