EVN ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2026

Chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2026” do UBND Thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tối 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Tham dự chương trình có ông Trần Đức Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Huyền Mai – Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội… cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự chương trình và trao biểu trưng số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ của EVN và 4 Tổng công ty trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (giữa) đại diện EVN và 4 Tổng công ty trực thuộc trao biểu trưng ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2026

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành Điện đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn Thủ đô.

Tổng kinh phí ủng hộ 3 tỷ đồng được đóng góp từ EVN và 4 Tổng công ty trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), mỗi đơn vị ủng hộ 500 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác chăm lo người nghèo trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng hơn 1.320 nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh và học bổng cho các trường hợp khó khăn.

Bà Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Theo dự kiến, nguồn kinh phí ủng hộ của EVN và 4 Tổng công ty trực thuộc sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở cho người nghèo. Qua đó, góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, EVN và các đơn vị thành viên luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Gần đây, tại chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” diễn ra tối 5/10/2026 tại Hà Nội, EVN đã ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Tháng Tri ân khách hàng được tổ chức hằng năm, EVN và các đơn vị điện lực đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; góp phần bảo đảm an toàn trong sử dụng điện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.