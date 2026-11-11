EVN triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2027

Tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề "Năng lượng tự chủ - Nền tảng cho kỷ nguyên tăng trưởng" tổ chức ngày 10/11 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh thông tin về các giải pháp chuẩn bị cung ứng điện năm 2027 và kế hoạch đầu tư nguồn, lưới điện trong những năm tới.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, trong 10 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm toàn quốc tăng 9,84%, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng GDP. EVN và các đơn vị đã chủ động chuẩn bị nhiên liệu, nâng cao khả dụng của các tổ máy, tăng cường nhập khẩu điện và phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) trong điều hành hệ thống. Qua đó, EVN bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô và cấp điện an toàn cho các sự kiện lớn của đất nước.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trình bày tham luận tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026.

Trước dự báo cung ứng điện năm 2027 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của El Nino, EVN sẽ phối hợp với NSMO theo dõi tình hình thủy văn, tích nước các hồ thủy điện lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và duy trì mực nước cao trong những tháng cuối năm 2026.

Tập đoàn cũng bố trí lịch sửa chữa các nhà máy điện từ tháng 11/2026, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch sửa chữa lớn trước tháng 4/2027.

Đến nay, toàn bộ các nhà máy nhiệt điện than của EVN đã ký hợp đồng cung ứng than cho năm 2027. Đối với các nhà máy sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG), dự kiến hoàn thành ký kết hợp đồng cung ứng nhiên liệu cho năm tới trong tháng 11/2026.

Về bổ sung nguồn điện, EVN phấn đấu đưa cả hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm nay để góp phần tăng nguồn cung cho miền Bắc trước mùa khô năm 2027, Dự án Thủy điện Trị An mở rộng phấn đấu phát điện trong năm 2027.

Về quản lý nhu cầu điện, các tổng công ty điện lực đẩy mạnh tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ cả năm và 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4 đến tháng 7), đặc biệt với các khách hàng có mức tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên.

EVN tiếp tục hỗ trợ khách hàng phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà.

Đồng thời, EVN tiếp tục hỗ trợ khách hàng phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, và giao bổ sung chỉ tiêu đầu tư điện mặt trời mái nhà tại trụ sở, nhà xưởng của các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn.

Với phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), đến hết tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã đưa vào vận hành 140MW. EVN cũng đề xuất bổ sung các dự án BESS tại miền Bắc, trong đó có hai dự án tập trung tại Nhiệt điện Thái Bình và Nhiệt điện Mông Dương 1, nhằm hỗ trợ cung ứng điện vào giờ cao điểm.

Trong dài hạn, chiến lược phát triển EVN giai đoạn 2026 - 2030 xác định tổng vốn đầu tư khoảng 830.000 tỷ đồng, bình quân 166.000 tỷ đồng mỗi năm - quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm dành nguồn lực cao nhất cho nhiệm vụ bảo đảm điện.

Trong đó, EVN và các đơn vị thành viên đặt mục tiêu hoàn thành 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.066MW, trong đó Công ty mẹ EVN hoàn thành 7 dự án với tổng công suất 4.673MW. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) dự kiến hoàn thành 292 dự án lưới điện 220 - 500kV với khoảng 16.665 km đường dây và 91.263MVA máy biến áp. 5 tổng công ty điện lực hoàn thành khoảng 1.320 dự án 110kV với 15.400km đường dây và 55.000MVA.

Tại diễn đàn, EVN kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc về tín dụng, tạo điều kiện huy động vốn dài hạn cho các dự án điện và xây dựng cơ chế giá truyền tải điện phù hợp để thu hút đầu tư vào lưới truyền tải. Tập đoàn đề nghị các địa phương hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khuyến khích hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Với các doanh nghiệp năng lượng, EVN đề nghị tiếp tục phối hợp tăng khai thác than, khí trong nước cho phát điện và sớm đầu tư, kết nối hạ tầng cung ứng LNG theo nhu cầu của hệ thống.

10 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2026 đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; Nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; Tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; Năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%…