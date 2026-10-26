EVN triển khai 12 dịch vụ điện trên VNeID toàn quốc

Ngày 23/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hoàn thành công tác kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng định danh điện tử VNeID trên phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ được tích hợp gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích, định mức sử dụng điện; gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện các yêu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, điều chỉnh công suất sử dụng điện, cập nhật thông tin hợp đồng, ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu.

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Việc tích hợp dịch vụ điện trên VNeID được kỳ vọng giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn, giảm thao tác khi sử dụng các kênh dịch vụ trực tuyến, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng định danh điện tử trong hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Theo EVN, việc triển khai nhằm đa dạng hóa kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo hướng số hóa.

Tuy nhiên, thông báo hiện chưa công bố số lượng hồ sơ được xử lý thành công, thời gian giải quyết thực tế hoặc mức độ cắt giảm giấy tờ khi thực hiện các dịch vụ qua VNeID. Đây sẽ là những chỉ tiêu cần tiếp tục đánh giá để xác định hiệu quả triển khai trong thực tế.