EVN triển khai 12 dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID toàn quốc

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẩn trương triển khai nhiều công việc liên quan với mục tiêu cung cấp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID, góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; cấp điện mới từ lưới điện trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; ngừng cấp điện theo yêu cầu; cấp điện trở lại theo yêu cầu./.