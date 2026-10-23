EVN triển khai 12 dịch vụ công trên ứng dụng VNeID

Ngày 23-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đã phối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai các dịch vụ về điện trên ứng dụng VNeID, góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Đến nay, các đơn vị liên quan hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; cấp điện mới từ lưới điện trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; ngừng cấp điện theo yêu cầu; cấp điện trở lại theo yêu cầu.

EVN và các đơn vị điện lực cũng cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua những nền tảng số phổ biến, thuận tiện và an toàn.