EVN triển khai 12/12 dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cán bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh giám sát, điều khiển lưới điện 110 kV thông qua hệ thống SCADA. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/vnanet.vn

Những kết quả trong giai đoạn này là nền tảng vững chắc để EVN tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong giai đoạn tới, phát huy hệ thống công nghệ, dữ liệu và năng lực đã được xây dựng, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và phục vụ khách hàng, hướng tới phát triển EVN thông minh, bền vững.

Với hệ thống phần mềm dùng chung, hàng loạt nghiệp vụ lõi được số hóa và nguồn dữ liệu ngày càng hoàn thiện, EVN đã vận hành theo mô hình doanh nghiệp số, tạo nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Từ năm 2021, EVN triển khai “Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025” theo Nghị quyết số 68/NQHĐTV ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Đề án bao phủ 5 lĩnh vực: quản trị nội bộ; đầu tư xây dựng; sản xuất; kinh doanh và dịch vụ khách hàng; viễn thông và công nghệ thông tin.

Với quy mô hoạt động trải rộng trên cả nước, Tập đoàn đã rà soát quy trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ; đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, khuyến khích sáng kiến từ thực tiễn sản xuất.

Qua triển khai, EVN đã số hóa 532 nghiệp vụ lõi, tự nghiên cứu, xây dựng 26 hệ thống phần mềm dùng chung. Các ứng dụng được đưa vào công việc hằng ngày, từ xử lý văn bản, quản lý nhân sự, tài chính đến quản lý kỹ thuật và đầu tư xây dựng. Theo báo cáo kết quả thực hiện Đề án, từ tháng 1/2025, EVN chính thức trở thành và vận hành theo mô hình doanh nghiệp số.

Trong quản trị nội bộ, hệ thống văn phòng số Digital Office đã được áp dụng tại 100% đơn vị. Toàn bộ báo cáo được luân chuyển dưới dạng điện tử, cán bộ quản lý được cấp chữ ký số; tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 95%, văn bản đến điện tử trong ngành đạt 99,5%.

Giai đoạn 2021 – 2025, ứng dụng Smart EVN kết nối với hơn 10 hệ thống nội bộ trong Tập đoàn, tích hợp các tiện ích phục vụ công việc. Thông qua nền tảng web và thiết bị di động, người lao động có thể tiếp cận thông tin, thực hiện nhiều thủ tục trên cùng một ứng dụng, tiết kiệm thời gian cho các nghiệp vụ hành chính.

Trong quản lý vận hành lưới điện, tự động hóa và điều khiển từ xa được triển khai mạnh mẽ. Kết quả thực hiện Đề án cho thấy, giai đoạn 2021 – 2025, toàn Tập đoàn đã có 100% trạm biến áp 110kV, khoảng 97% trạm biến áp 220kV vận hành không người trực. Các trạm được điều khiển từ xa thông qua hệ thống tự động hóa do kỹ sư EVN tự nghiên cứu, phát triển. Mô hình vận hành tập trung giúp nâng cao khả năng giám sát, sử dụng hiệu quả nhân lực, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ thuật tại các đơn vị.

Nhân viên EVNNPT ứng dụng thiết bị hiện đại trong kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị tại trạm biến áp. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/vnanet.vn

Trong Tập đoàn, các đơn vị như Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các tổng công ty điện lực cũng đã ứng dựng thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm tra đường dây, phân tích hình ảnh, nhận diện bất thường, đặc biệt tại những khu vực địa hình phức tạp. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm sức lao động và tăng cường an toàn cho công nhân.

Cùng với đổi mới công tác quản trị, chuyển đổi số đã tạo những chuyển biến rõ nét trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN. Từ đăng ký mua điện, ký hợp đồng đến theo dõi điện năng tiêu thụ, thanh toán tiền điện, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch toàn trình trên môi trường điện tử, giảm giấy tờ và thời gian đi lại.

Để cung cấp dịch vụ thông suốt, EVN đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Tập đoàn đã cơ bản hoàn thiện 12 kho dữ liệu chuyên ngành, trong đó dữ liệu khách hàng và đo đếm được khai thác trực tiếp phục vụ công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Các đơn vị điện lực nhờ đó giảm thao tác nhập lại thông tin, thuận tiện hơn trong kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và phối hợp giải quyết yêu cầu của người sử dụng điện.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 4.0 được triển khai tại cả năm tổng công ty điện lực, thống nhất các nghiệp vụ trên cùng hệ thống. CMIS tiếp tục vận hành ổn định, quản lý khoảng 32 triệu khách hàng bằng hợp đồng mua bán điện điện tử. Các khâu tiếp nhận yêu cầu, khảo sát, xử lý tại hiện trường và ký kết hồ sơ được hỗ trợ trên môi trường số, giúp đơn vị điện lực theo dõi xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Việc kết nối với các nền tảng số quốc gia tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ khách hàng từ xa. EVN đã triển khai 12/12 dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin, giảm yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ.

Cùng đó, các kênh thanh toán điện tử được phát triển đồng bộ, đưa tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 99,7%. Giao dịch số đã trở thành phương thức phổ biến, giúp khách hàng chủ động lựa chọn thời gian và hình thức thanh toán phù hợp.

Trong công tác đo đếm, EVN đã chuyển đổi 32,1 triệu công tơ sang công tơ điện tử và thực hiện thu thập dữ liệu tự động, giúp giảm thao tác thủ công, hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chỉ số và tính toán hóa đơn. Thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, người sử dụng điện có thể theo dõi điện năng tiêu thụ, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Chuyển đổi số qua đó góp phần hiện đại hóa quy trình kinh doanh, tăng tính công khai, minh bạch trong dịch vụ điện và hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.