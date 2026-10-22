EVN tìm hiểu công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Cục Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do bà Kirsten Cutler, Chiến lược gia về đổi mới hạt nhân, làm trưởng đoàn.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: Đỗ Huyền/Bnews.vn

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh cho biết Việt Nam đang đứng trước yêu cầu vừa đáp ứng nhu cầu điện tăng trưởng cao, vừa từng bước chuyển dịch sang các nguồn năng lượng phát thải thấp. Trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo dự kiến tiếp tục gia tăng, việc phát triển các nguồn điện có khả năng cung cấp điện ổn định; trong đó có điện hạt nhân, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển bền vững của hệ thống điện.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Việt Nam đang tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân, trước mắt tập trung vào các dự án điện hạt nhân quy mô lớn. Bên cạnh đó, công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) cũng đang được quan tâm nghiên cứu vì khả năng triển khai linh hoạt về quy mô công suất và mục đích sử dụng.

Về phía đoàn công tác Hoa Kỳ, bà Kirsten Cutler giới thiệu các sáng kiến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân; trong đó có khuôn khổ hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm kết nối năng lực công nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn lực của ba quốc gia để thúc đẩy phát triển công nghệ SMR. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những địa bàn được phía Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy hợp tác.

Đoàn công tác cũng thông tin về Chương trình FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng, nhằm hỗ trợ các quốc gia xây dựng năng lực phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ SMR an toàn, có trách nhiệm. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý an toàn hạt nhân.

Đối với công nghệ SMR, đại diện Hoa Kỳ chia sẻ thông tin về một số thiết kế lò phản ứng đang được phát triển và triển khai trên thế giới, cũng như tiềm năng ứng dụng trong cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, các khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu. So với nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, công nghệ SMR có ưu điểm linh hoạt hơn về quy mô công suất và phương án đầu tư, nhờ khả năng triển khai theo từng mô-đun, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thực tế.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công nghệ SMR, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an toàn, hiệu quả kinh tế và thực tiễn triển khai. Qua đó, góp phần cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho việc nghiên cứu, đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ SMR tại Việt Nam trong thời gian tới.