EVN thông tin chi tiết cách tính tiền điện theo biểu giá 5 bậc mới

Thông tin được ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại cuộc họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện do EVN tổ chức trưa 4/11.

Cuộc họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện do EVN tổ chức trưa 4/11. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/TTXVN

Cụ thể, theo Quyết định 2892/QĐ-BCT năm 2026 quy định về giá bán điện từ ngày 01/11/2026, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Biểu giá mới được áp dụng cùng thời điểm với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, xuống còn 2.159,90 đồng/kWh.

Đối với điện sinh hoạt, 100 kWh đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh. Các bậc tiếp theo lần lượt áp dụng cho mức tiêu thụ từ 101-200 kWh, 201-400 kWh, 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên.

Tiền điện sinh hoạt được tính theo phương pháp lũy tiến, tương ứng với lượng điện sử dụng ở từng bậc. Chẳng hạn, hộ gia đình sử dụng 300 kWh/tháng sẽ phải trả 190.100 đồng cho 100 kWh đầu tiên, 228.900 đồng cho 100 kWh tiếp theo và 289.400 đồng cho 100 kWh còn lại. Tổng tiền điện là 708.400 đồng, chưa bao gồm VAT.

So với biểu giá 6 bậc trước đây, các khoảng tiêu thụ điện trong biểu giá mới được mở rộng. Do giá bán lẻ điện bình quân và cơ cấu các bậc thang cùng thay đổi, mức biến động tiền điện của từng hộ phụ thuộc vào sản lượng điện tiêu thụ, không đồng nghĩa tất cả các hộ đều được giảm 2%.

Theo tính toán của EVN, khi đồng thời áp dụng biểu giá 5 bậc và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, các hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện, với mức giảm cao nhất 77.900 đồng/tháng. Nhóm khách hàng này chiếm hơn 98,2% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Ngược lại, đối với các hộ có lượng điện tiêu thụ trên 900 kWh/tháng, chiếm khoảng 1,77%, tiền điện có thể tăng theo biểu giá mới. Cụ thể, hộ gia đình sử dụng 1.000 kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 3,18 triệu đồng, chưa bao gồm VAT, tăng 37.300 đồng, tương đương khoảng 1,2% so với biểu giá cũ.

Ngoài điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng quy định giá bán điện đối với các nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh và các đơn vị bán lẻ điện.

Trong đó, các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá điện bằng giá điện sản xuất ở cấp điện áp và khung giờ tương ứng. Mức giá đối với nhóm khách hàng này dao động từ 1.814-3.586 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ cao điểm, thấp điểm hoặc bình thường.

Điện phục vụ hoạt động sạc xe điện được áp dụng biểu giá riêng. Giá bán điện tại các trạm sạc dao động từ 1.534-4.212 đồng/kWh, tùy cấp điện áp. Đây là giá bán điện cho hoạt động sạc, không phải mức phí sạc cuối cùng mà người sử dụng xe điện phải trả.

Cùng với việc điều chỉnh biểu giá, khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm đối với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh cũng được thay đổi và áp dụng từ ngày 1/11. Theo đó, giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30, giờ thấp điểm từ 0h đến 6h; thời gian còn lại là giờ bình thường. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm và thấp điểm.

Trước đó, tối 31/10, EVN công bố giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương hơn 44 đồng/kWh. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm giá điện, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cũng thông tin về việc áp dụng biểu giá điện mới và tình hình tài chính của tập đoàn. Liên quan đến việc áp dụng các biểu giá điện theo khung giờ, đại diện EVN cho biết quy định về giờ cao điểm và giờ bình thường chỉ áp dụng đối với khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, không áp dụng cho các hộ sinh hoạt. Các hộ sinh hoạt tiếp tục được tính tiền điện theo bậc thang, không phân biệt thời gian sử dụng điện.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước trao đổi tại cuộc họp

Về biểu giá điện sinh hoạt, số bậc thang được điều chỉnh từ 6 xuống còn 5 bậc. Theo tính toán của EVN, khi áp dụng mức giảm giá điện từ ngày 1/11, số hộ sinh hoạt có mức tiêu thụ điện dưới 900 kWh/tháng được giảm tiền điện chiếm hơn 98% tổng số hộ. Trong khi đó, số hộ có mức tiêu thụ trên 1.000 kWh/tháng phải trả tiền điện tăng chiếm khoảng 1,77%.

Theo đại diện EVN, cơ cấu biểu giá mới thể hiện tính an sinh xã hội đối với các hộ có thu nhập và mức chi trả thấp hoặc bình thường. Đồng thời, EVN kêu gọi các hộ có mức tiêu thụ điện cao tăng cường tiết kiệm điện theo chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN.

Về tác động tài chính, việc giảm 2% giá điện kể từ ngày 1/11/2026 dự kiến làm giảm doanh thu của EVN trên 1.530 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng với khoản chi phí giảm cho các khách hàng mua điện.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, dù thực hiện giảm giá điện, tập đoàn vẫn tiếp tục rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư của EVN rất lớn. Tập đoàn đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài để huy động vốn vay phục vụ các dự án nguồn điện mới và lưới điện truyền tải.

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Niño và xu hướng giá nhiên liệu tăng cao, EVN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tính toán, báo cáo cấp có thẩm quyền. Riêng khoản chênh lệch tỷ giá sẽ được báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý trên cơ sở tình hình tài chính của tập đoàn.