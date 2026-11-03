EVN tập trung các phương án bảo đảm nguồn cung điện cuối năm

Ứng dụng công nghệ sửa chữa lưới điện hotline để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định. (Ảnh: EVN cung cấp)

Theo EVN, trong tháng 10/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; tua-bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh); điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%…

Sản lượng điện truyền tải 10 tháng ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước.

Về dịch vụ khách hàng, EVN đã đưa vào sử dụng hệ thống chăm sóc khách hàng và tổng đài 1558, đồng thời xây dựng trang chăm sóc khách hàng tích hợp trên website evn.com.vn tại mục “EVN và Khách hàng”, cung cấp các tiện ích của ứng dụng EVN CSKH.

Tập đoàn cũng triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID trên toàn quốc, gồm các dịch vụ cấp điện mới hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng; thay đổi vị trí đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi thông tin hợp đồng; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại.

Về nguồn điện, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I với 2 tổ máy, tổng công suất 1.403MW, cơ bản hoàn thành. Sản lượng điện phát lên lưới quốc gia đạt 620 triệu kWh. EVN đặt mục tiêu đưa cả 2 tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với 2 tổ máy, tổng công suất 1.612,8MW, đã được khởi công. Đối với dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, EVN đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW.

Dự án Thủy điện Trị An mở rộng với 2 tổ máy, tổng công suất 200MW, đang được thi công. EVN phấn đấu nghiệm thu, đưa cầu Hiếu Liêm vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Trong tháng 11, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các dự án theo kế hoạch. Trong đó, phấn đấu đưa cả 2 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026; hoàn thiện thiết kế kỹ thuật Dự án LNG Quảng Trạch II để trình EVN trong quý IV/2026; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III và phê duyệt trong quý IV/2026. Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được thi công theo kế hoạch.

Trong số 137 công trình lưới điện đã đóng điện trong 10 tháng năm 2026, có 5 dự án 500kV, 16 dự án 220kV và 116 dự án 110kV. Đáng chú ý, EVN đã đóng điện máy biến áp AT1 công suất 900MVA tại Trạm biến áp 500kV Di Linh. Tại Phú Quốc, 3 công trình phục vụ APEC 2027 cũng đã được đóng điện, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và các đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc, Phú Quốc-Bắc Phú Quốc.

Trong tháng 11, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục bảo đảm khả dụng đường dây, thiết bị và giảm sự cố lưới điện. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-Trạm biến áp 500kV Long Thành; EVNNPC hoàn thành lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) với tổng công suất 805MW; EVNSPC bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

Theo dự báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2025.

Để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026. Các đơn vị thủy điện theo dõi sát tình hình thủy văn, ứng phó với tác động của El Nino và tích nước hồ chứa lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm. Các nhà máy nhiệt điện bảo đảm khả dụng tổ máy, sẵn sàng huy động, kiểm tra thiết bị, bảo đảm đủ nhiên liệu cho nhu cầu trước mắt và dài hạn, duy trì tồn kho theo định mức; đồng thời triển khai ký hợp đồng cung cấp than năm 2027.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị điện lực làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải; dự báo nhu cầu điện, tính toán tác động của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và xe điện đến phụ tải hệ thống. Các đơn vị tiếp tục triển khai tiết kiệm điện, điều tiết phụ tải và huy động nguồn diesel của khách hàng khi cần thiết; phối hợp với địa phương thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, góp phần giảm nguy cơ xảy ra sự cố và hạn chế chi phí tiền điện.