EVN tập trung bảo đảm điện trong mùa mưa bão

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 dự kiến đạt 30,3 tỷ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh sản lượng điện tăng và mùa mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp, EVN tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.

EVN tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm. Ảnh minh hoạ: Huy Hùng - TTXVN

Theo EVN, công suất cực đại toàn hệ thống trong tháng 9/2026 có thể đạt 52.473 MW. Để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong mùa mưa bão năm 2026, các đơn vị thủy điện được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thủy văn; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; tăng cường quan trắc, theo dõi an toàn đập, hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du.

Các đơn vị nhiệt điện tập trung bảo đảm nhiên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ vận hành trong điều kiện thiên tai, mưa bão, trong đó lưu ý khả năng gián đoạn giao thông để duy trì nguồn nhiên liệu cho vận hành. Đồng thời, các đơn vị phải hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch, bảo đảm khả năng phát điện cao trong các tháng cuối năm 2026 và mùa khô năm 2027.

Đối với lưới điện truyền tải, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tập trung duy trì mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị và triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố.

Các tổng công ty, công ty điện lực xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có phương án dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cực đoan về công suất đỉnh trong giờ cao điểm.

Các đơn vị cũng phối hợp với NSMO trong quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện; đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán, nhất là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống trụ sạc xe điện. EVN yêu cầu triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải, chuẩn bị phương án điều hòa, điều tiết phụ tải và huy động diesel của khách hàng khi cần thiết.

EVN đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở và địa phương thực hiện các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 9, EVN tiếp tục tập trung bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm. Đối với Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, mục tiêu đặt ra là phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026. Tổ máy 1 đã chạy thử nghiệm đạt công suất thiết kế và đang hiệu chỉnh lò hơi, tua bin cùng các thiết bị phụ trợ; tổ máy 2 đã hoàn thành thông thổi hơi, tiếp tục căn chỉnh thiết bị cơ khí tua bin và dự kiến hòa đồng bộ trong tháng 9/2026.

EVN đặt mục tiêu hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III trong tháng 9/2026; tiếp tục tập trung thi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái theo tiến độ quý III và cả năm 2026.

Tập đoàn cũng yêu cầu sớm hoàn thành, đưa vào khai thác các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Uông Bí, Hải Phòng và Phả Lại, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.

EVN tiếp tục tập trung bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Về lưới điện, EVN phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Tập đoàn tiếp tục đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua Quảng Tây, gồm Trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ biên giới - Hải Hà, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Những nhiệm vụ trên được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện đã ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 8 tháng của năm. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8/2026 đạt 32,26 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, sản lượng đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện 8 tháng, nhiệt điện than đạt 119,24 tỷ kWh, chiếm 50,6%; thủy điện đạt 58,62 tỷ kWh, chiếm 24,9%; năng lượng tái tạo đạt 30,5 tỷ kWh, chiếm 12,9%; tua bin khí đạt 18,31 tỷ kWh, chiếm 7,8% và điện nhập khẩu đạt 8,82 tỷ kWh, chiếm 3,7%.

Sản lượng điện truyền tải 8 tháng đầu năm ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Bắc vào miền Trung và từ miền Trung vào miền Nam, với công suất truyền tải lớn trên các đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn, Thanh Hóa - Quảng Trạch và giao diện Trung - Nam.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 8 tháng của năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 118 công trình và hoàn thành đóng điện 116 công trình lưới điện từ 110-500kV, gồm 5 dự án 500kV, 15 dự án 220kV và 96 dự án 110kV. Trong đó có các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc như Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã hoàn thành 50 MW, EVNNPC hoàn thành 70 MW và phấn đấu hoàn thành 305 MW trong tháng 9/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS (hệ thống lưu trữ điện bằng pin) tập trung tại miền Bắc với quy mô lần lượt 550 MW và 300 MW.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, sau khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026, đến nay đã có 2,5 triệu lượt cài đặt. Từ ngày 15/8/2026, EVN và các Tổng Công ty Điện lực đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới 1558 trên toàn quốc.

Tổng đài 1558 tiếp nhận các yêu cầu như báo sự cố điện, phản ánh nguy cơ mất an toàn điện; tra cứu thông tin sử dụng điện, điện năng tiêu thụ, hóa đơn và tình trạng thanh toán; yêu cầu dịch vụ điện; tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện; tư vấn sử dụng điện an toàn, hiệu quả và hỗ trợ xác minh các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường tự xưng là nhân viên điện lực.

EVN đề nghị người dân và khách hàng tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong những thời điểm hệ thống chịu áp lực cao. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm nguy cơ sự cố hệ thống điện và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.