EVN tăng tốc các dự án lưu trữ BESS và nguồn điện trọng điểm

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 9/2026 và 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã duy trì vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời khôi phục cấp điện cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sản lượng điện toàn hệ thống tăng trưởng ổn định

Theo báo cáo của EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9/2026 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, đạt mức tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Về cơ cấu nguồn điện huy động trong 9 tháng qua, nhiệt điện than đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 132,63 tỷ kWh (chiếm 49,9%). Thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%. Các nguồn năng lượng tái tạo cung cấp 33,6 tỷ kWh, tương đương 12,6% tổng sản lượng (trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh). Nguồn tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7% và lượng điện nhập khẩu là 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%.

Đối với công tác truyền tải, sản lượng điện truyền tải tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ số này ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng truyền tải điện chính trong giai đoạn này là duy trì dòng điện từ khu vực miền Trung ra miền Bắc và vào miền Nam.

Cùng với việc vận hành nguồn và lưới điện, EVN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác dịch vụ khách hàng. Tập đoàn đã hoàn thành đưa 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp đồng bộ dữ liệu hóa đơn tiền điện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) và kết nối ứng dụng CSKH EVN với VNeID. Ngoài các kênh tiếp nhận hiện hữu, từ giữa tháng 8/2026, EVN đã đưa vào vận hành đầu số tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất 1558 trên phạm vi toàn quốc.

EVN chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, đầu tư hạ tầng nhằm bảo đảm cung ứng điện quý IV/2026.

Trong công tác đầu tư xây dựng, các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm được triển khai theo kế hoạch. Tại dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, Tổ máy 1 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm để hướng tới phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026; Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ vào ngày 28/9/2026 và dự kiến phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026. Bên cạnh đó, các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tích cực thi công. Các dự án thủy điện mở rộng khác như Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 4 đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Về hạ tầng lưới điện, trong 9 tháng đầu năm, EVN cùng các đơn vị đã thực hiện khởi công 136 công trình và đóng điện 131 công trình lưới điện từ 110kV đến 500kV. Trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, các đơn vị như EVNHANOI và EVNNPC đã hoàn thành lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS với tổng công suất lần lượt là 50MW và 155MW, tiếp tục hướng tới các mục tiêu mở rộng trong thời gian tới.

Chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Dự báo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) cho thấy, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc trong quý IV/2026 dự kiến đạt khoảng 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, EVN đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đối với tất cả các khối vận hành.

Theo đó, các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với NSMO cập nhật liên tục nhu cầu phụ tải, tình hình thủy văn và độ khả dụng của các nguồn điện để điều hành hệ thống tối ưu. Các nhà máy thủy điện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để tích nước các hồ chứa hiệu quả. Khối nhiệt điện khẩn trương hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027 nhằm bảo đảm nguồn cung dài hạn. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia duy trì độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị và rơ-le bảo vệ, phòng ngừa sự cố.

Trong đầu tư xây dựng, EVN tập trung hoàn thành kế hoạch phát điện thương mại cả 2 tổ máy của Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026, hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch II trong quý IV. Khối lưới điện tập trung đôn đốc thi công để phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị các thủ tục khởi công dự án kết nối nhập khẩu điện khu vực Móng Cái để vận hành vào quý II/2027.

Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, EVN khuyến cáo người dân và các khách hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Khách hàng nên duy trì nhiệt độ điều hòa không khí từ 27 độ C trở lên và hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống điện quốc gia và kiểm soát chi phí tiền điện của hộ gia đình.

Toàn hệ thống điện quốc gia 9 tháng đầu năm 2026 đạt sản lượng 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa 100% dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, tích hợp dữ liệu dân cư và triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 trên toàn quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất dự kiến 88,97 tỷ kWh trong quý IV, EVN tập trung hoàn thành phát điện thương mại Nhiệt điện Quảng Trạch I, tăng tốc hạ tầng lưu trữ BESS và đôn đốc các công trình lưới điện trọng điểm.