EVN 'siết' kiểm tra liên động lưới điện

Ngày 5/11/2026, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải trong 10 tháng đầu năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT rà soát toàn diện công tác quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố, đặc biệt là những rủi ro phát sinh từ thao tác của con người.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra thực tế hệ thống liên động tại các trạm biến áp, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo trước đó và khắc phục những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Hệ thống liên động có chức năng kiểm soát trình tự thao tác thiết bị điện, ngăn chặn những thao tác không phù hợp với điều kiện vận hành. Đây là một trong những lớp bảo vệ quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ đóng, cắt thiết bị sai trình tự, ảnh hưởng đến an toàn của con người và hệ thống điện.

EVN yêu cầu bảo đảm các hệ thống này hoạt động đúng chức năng, đồng thời cập nhật hệ thống phiếu thao tác mẫu phù hợp với sơ đồ kết dây và trạng thái vận hành thực tế tại từng trạm biến áp.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc với EVNNPT về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong 10 tháng của năm 2026. Ảnh EVN

Đối với những trạm biến áp quan trọng, có sơ đồ vận hành phức tạp, EVNNPT được giao nghiên cứu áp dụng các công cụ hỗ trợ kiểm soát thao tác trên cơ sở đánh giá hiệu quả và tính phù hợp.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, EVN yêu cầu tăng cường giám sát việc tuân thủ quy trình thông qua dữ liệu camera và hồ sơ thao tác. Việc kiểm tra phải xác định rõ vai trò của người thực hiện, người giám sát và các cấp quản lý liên quan.

Công tác đào tạo, bồi huấn và sát hạch nhân viên vận hành cũng cần được thực hiện thường xuyên, gắn với đặc điểm thiết bị tại từng trạm.

Đáng chú ý, EVNNPT được yêu cầu phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) rà soát quy trình ra lệnh, nhận lệnh và nhắc lại lệnh thao tác. Hai đơn vị phải thống nhất phạm vi, trách nhiệm trong hoạt động thao tác xa tại các trạm biến áp 220 kV và 500 kV.

Theo báo cáo của EVNNPT, sản lượng điện truyền tải trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 86,52% kế hoạch năm.

Lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, số thiết bị và thời gian vận hành đầy tải, quá tải giảm so với năm 2025. EVNNPT cũng cho biết đã đạt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện do EVN giao.

Qua phân tích tình hình vận hành, EVNNPT xác định sét là nguyên nhân chính gây sự cố đường dây. Đối với một số vụ việc liên quan đến công tác và thao tác, đơn vị đã tiến hành phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm và tăng cường giám sát.

EVN yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình điều tra sự cố, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, thông tin công bố ngày 5/11 chưa nêu số lượng cụ thể các vụ thao tác sai, mức độ thiệt hại hoặc số vị trí có hệ thống liên động chưa đáp ứng yêu cầu. Các nội dung kiểm tra và khắc phục hiện vẫn là nhiệm vụ EVN giao EVNNPT tiếp tục thực hiện.