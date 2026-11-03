EVN: Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 9,8% trong 10 tháng năm 2026

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10/2026, Tập đoàn bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh. Trong đó, nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7%, gồm điện mặt trời 24,04 tỷ kWh và điện gió 15,37 tỷ kWh; tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%. Sản lượng điện truyền tải ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh dịch vụ khách hàng số, triển khai các dự án điện trọng điểm

Trong công tác dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục phát triển nền tảng chăm sóc khách hàng số EVN CSKH, tích hợp trên website www.evn.com.vn tại menu cấp 1 “EVN và Khách hàng”. Nền tảng được thiết kế thống nhất về tính năng nghiệp vụ, tích hợp toàn bộ tiện ích của ứng dụng EVN CSKH, bên cạnh việc đưa ứng dụng EVN CSKH và tổng đài 1558 vào phục vụ khách hàng.

EVN cũng chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành Điện trên ứng dụng VNeID trên toàn quốc

EVN cũng chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành Điện trên ứng dụng VNeID trên toàn quốc, gồm: cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích, định mức sử dụng điện; gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, công suất sử dụng điện, thông tin đăng ký trên hợp đồng; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu. Việc này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng đa kênh, trực tuyến, đơn giản hóa trải nghiệm của người sử dụng điện.

Về đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch năm, tập trung vào các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Đối với nguồn điện, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu than, tổng công suất 1.403MW, đã cơ bản hoàn thành, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia đạt 620 triệu kWh; mục tiêu phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.612,8MW, đã khởi công xây dựng và triển khai các công việc theo hợp đồng ký kết.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, gồm 4 tổ máy với tổng công suất 1.200MW, đã ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 200MW, đang thi công đồng bộ nhiều hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị; phấn đấu nghiệm thu, đưa cầu Hiếu Liêm vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình lưới điện, hoàn thành đóng điện 137 công trình từ 110-500kV, gồm 5 dự án 500kV, 16 dự án 220kV và 116 dự án 110kV. Đáng chú ý, EVN đã nghiệm thu, đóng điện máy biến áp AT1 500kV-900MVA thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh; đồng thời đóng điện 3 công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và 2 đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Tập trung bảo đảm cung ứng điện trong những tháng cuối năm

Theo số liệu tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đơn vị thủy điện, EVN yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng giải pháp ứng phó ảnh hưởng tiêu cực của El Niño; phối hợp với NSMO sử dụng hiệu quả nguồn nước, hướng tới tích nước các hồ đạt mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Các đơn vị nhiệt điện phải bảo đảm khả dụng trong những tháng cuối năm, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO để hỗ trợ tích nước hồ thủy điện; khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than cho phát điện năm 2027; tăng cường kiểm tra thiết bị, dây chuyền sản xuất, không để xảy ra sự cố hoặc suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN về chuẩn bị nhiên liệu, duy trì tồn kho theo định mức, bảo đảm nguồn cung trước mắt và dài hạn.

EVNNPT được yêu cầu duy trì mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị và triển khai hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố. Các tổng công ty, công ty điện lực cần xây dựng phương án ứng phó cụ thể, phối hợp với khách hàng sử dụng điện lớn để dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải khi có nguy cơ thiếu công suất đỉnh vào giờ cao điểm.

Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với NSMO trong quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải; đánh giá tác động của nguồn điện phân tán, nhất là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự phát triển của xe điện. EVN yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải, chuẩn bị phương án điều hòa, điều tiết phụ tải và huy động diesel của khách hàng khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở và địa phương triển khai hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ liên quan.

Về đầu tư nguồn điện, EVN tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc; rà soát tiến độ tổng thể và từng hạng mục, tổ chức thi công liên tục, khoa học, bảo đảm an toàn, chất lượng; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mốc tiến độ.

Cụ thể, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I phấn đấu phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; hoàn thiện thiết kế kỹ thuật toàn bộ Dự án LNG Quảng Trạch II, trình EVN trong quý IV/2026; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III và phê duyệt trong quý IV/2026. Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được tập trung thi công theo mục tiêu tiến độ quý IV và cả năm 2026.

Đối với lưới điện, EVN tập trung thi công, bảo đảm đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành trong những tháng cuối năm. EVNNPC đẩy nhanh lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) trên lưới điện phân phối, hoàn thành phần còn lại để đạt tổng quy mô 805MW. EVNSPC bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện cho phụ tải Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

EVN đề nghị người dân và khách hàng tiếp tục phối hợp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế đồng thời vận hành nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc tiết kiệm điện không chỉ góp phần bảo đảm điện cho phát triển kinh tế và đời sống mà còn giảm nguy cơ sự cố điện, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.