EVN: Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 9,8% trong 10 tháng năm 2026

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10/2026, Tập đoàn đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh. Cùng thời gian, sản lượng điện truyền tải ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện

Trong cơ cấu huy động nguồn điện 10 tháng, nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%. Năng lượng tái tạo đóng góp 40,72 tỷ kWh, tương ứng 13,7%, trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh. Sản lượng từ tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh; điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh.

Về đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục tập trung vào các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, gồm hai tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, đã cơ bản hoàn thành, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia đạt 620 triệu kWh. Mục tiêu đặt ra là phát điện thương mại cả hai tổ máy trong năm 2026.

Dự án LNG Quảng Trạch II, tổng công suất 1.612,8 MW, đã khởi công và triển khai các công việc theo hợp đồng. Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, công suất 1.200 MW, đã ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Tại Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, công suất 200 MW, các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị đang được triển khai đồng thời; cầu Hiếu Liêm được đặt mục tiêu nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Trong 10 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình, hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.

Các công trình đã đóng điện gồm máy biến áp AT1 500 kV, dung lượng 900 MVA thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Di Linh; cùng ba công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc: Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Cơ cấu công trình lưới điện đã đóng điện Trong 137 công trình hoàn thành đóng điện 10 tháng năm 2026: 5 dự án cấp điện áp 500 kV. 16 dự án cấp điện áp 220 kV. 116 dự án cấp điện áp 110 kV.

Triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID

Cùng với đầu tư hạ tầng, EVN tiếp tục bổ sung các kênh dịch vụ khách hàng. Sau ứng dụng EVN CSKH và tổng đài 1558, Tập đoàn đưa vào sử dụng trang Chăm sóc khách hàng EVN, tích hợp trên website của EVN tại mục “EVN và Khách hàng”. Trang được thiết kế đồng nhất về tính năng nghiệp vụ, tích hợp toàn bộ tiện ích của ứng dụng EVN CSKH.

Đáng chú ý, 12 dịch vụ công ngành điện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng VNeID trong phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ bao gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể, mục đích, định mức sử dụng điện; gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, công suất sử dụng điện, thông tin đăng ký trên hợp đồng; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Việc bổ sung kênh VNeID góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng đa kênh, trực tuyến của EVN, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về điện.

Chuẩn bị nguồn điện, nhiên liệu cho những tháng cuối năm

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu này, EVN yêu cầu các đơn vị thủy điện thường xuyên cập nhật thời tiết, thủy văn, chủ động giải pháp ứng phó với ảnh hưởng tiêu cực của El Nino. Việc vận hành phải phối hợp chặt chẽ với NSMO, sử dụng hiệu quả nguồn nước, hướng đến mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Các đơn vị nhiệt điện có nhiệm vụ bảo đảm khả dụng, sẵn sàng huy động để hỗ trợ tích nước hồ thủy điện; tăng cường kiểm tra thiết bị, tránh sự cố hoặc suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm nhiên liệu, duy trì tồn kho theo định mức và khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than phục vụ phát điện năm 2027.

Ở khâu phân phối, các tổng công ty, công ty điện lực được yêu cầu làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để xây dựng phương án dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải khi cần thiết. Công tác dự báo nhu cầu điện cũng phải tính đến sự phát triển của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và xe điện.

Về xây dựng lưới điện, EVN tập trung đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), hướng đến tổng quy mô 805 MW. Tổng công ty Điện lực miền Nam bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện cho Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

EVN đồng thời đề nghị người dân, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, góp phần giảm nguy cơ sự cố và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.