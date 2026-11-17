Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN phát biểu

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trong Tập đoàn. Tại điểm cầu trụ sở EVN có ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN; bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

EVNGENCO1 tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Hưởng ứng Lễ phát động của Tập đoàn, đại diện EVNGENCO1 cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động đã tham dự chương trình tại điểm cầu Tổng công ty, theo dõi các nội dung phát động và định hướng triển khai công tác bình đẳng giới trong toàn Tập đoàn.

EVNGENCO1 tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Việc tham gia Lễ phát động thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của EVNGENCO1 đối với chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và không phân biệt đối xử. Đây cũng là dịp để Tổng công ty tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của lao động nữ; khuyến khích tạo điều kiện để nữ cán bộ, công nhân viên phát huy năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia sâu hơn vào các vị trí quản lý, lãnh đạo.

Trong thời gian triển khai Tháng hành động, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; quan tâm thực hiện các chính sách đối với lao động nữ, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, bình đẳng và nhân văn.

Tháng hành động vì bình đẳng giới từ ngày 15/11 đến 15/12/2026, với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động sản xuất, động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội".

Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN ghi nhận những đóng góp của lao động nữ trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa Kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2031, gắn công tác bình đẳng giới với quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị cần tạo điều kiện để lao động nữ nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực và tham gia quản lý, lãnh đạo; rà soát, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực và trình độ chuyên môn; chú trọng đào tạo, hỗ trợ người lao động thích ứng với quá trình tái cơ cấu và thay đổi công nghệ. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục tại nơi làm việc; quan tâm điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của người lao động, nhất là lực lượng trực vận hành và công nhân tại hiện trường, công trình.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị phát huy vai trò của nam giới và cán bộ quản lý trong thực hiện bình đẳng giới; tuyên truyền những đóng góp của lao động nữ trên các kênh truyền thông, đưa nội dung bình đẳng giới đến gần hơn với công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị thành viên và đại biểu tham dự buổi lễ phát động cùng thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Tại buổi lễ, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào xây dựng video ngắn "Cùng nhau thắp sáng bình đẳng giới trong EVN", triển khai đến hết ngày 15/12/2026. Các video tập trung phản ánh đóng góp của lao động nữ, sự đồng hành của nam giới tại nơi làm việc và trong gia đình, những hành động xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng, không phân biệt đối xử.

EVN hiện có 19.371 lao động nữ, chiếm 20,4% tổng số lao động toàn Tập đoàn. Trong đó, có 1.275 cán bộ quản lý nữ, chiếm 12,3% tổng số cán bộ quản lý các cấp. Giai đoạn 2026 - 2031, Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý lên 13 - 15%; phấn đấu 100% cán bộ nữ đương nhiệm và trong quy hoạch được đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý.