Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8/2026. (Nguồn: EVNSPC)

Vượt khó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lưới điện quan trọng tại Đặc khu Phú Quốc.

Trong 8/2026 vừa qua, 3 công trình với tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ VND gồm Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc đã được đóng điện thành công. Mục tiêu là nâng cao năng lực cấp điện, đáp ứng tiêu chí N-1 và phục vụ cả sự kiện quốc tế lẫn nhu cầu phát triển dài hạn của “Đảo Ngọc”.

Khó khăn lớn nhất đến từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các tuyến đường dây trải dài qua nhiều khu vực dân cư và rừng rậm. Nhiều thửa đất thay đổi chủ sở hữu hoặc chủ không có mặt tại địa phương, khiến việc đo đạc và thỏa thuận kéo dài. Vận chuyển vật tư, thiết bị từ đất liền ra đảo cũng gặp trở ngại lớn. Thời tiết mưa nhiều từ tháng 4/2026 trở đi ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Áp lực thiếu hụt lao động do nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai tại Phú Quốc càng làm tăng thêm thách thức.

Trong bối cảnh khó khăn đó, EVNSPC đã chủ động đăng ký nhiều cuộc họp, buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc để báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Lãnh đạo tỉnh An Giang đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, cùng ngành Điện từng bước tháo gỡ các khó khăn. Ban Chỉ đạo các dự án, công trình điện phục vụ APEC 2027 được thành lập, giao nhiệm vụ chi tiết đến từng vị trí móng trụ, hành lang tuyến của toàn bộ 3 dự án. EVNSPC đã cử 2 Phó tổng giám đốc trực tiếp điều hành xuyên suốt tại công trường nhằm rà soát tiến độ theo tuần, tháng, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và phát sinh theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, đúng thẩm quyền”.

Đặc biệt, việc triển khai các dự án nhận được sự thấu hiểu, đồng lòng của người dân Đảo Ngọc. Nhiều hộ dân bày tỏ sẵn sàng nhường một phần diện tích đất để có thêm đường điện an toàn, ổn định, mang lại lợi ích cho cả gia đình mình và cho nhiều người, cũng như vì sự phát triển chung của Phú Quốc.

Lưới điện đã và đang tiếp tục phủ khắp Đảo Ngọc. (Nguồn: EVNSPC)

Xác định tầm quan trọng của các dự án, thời gian qua, EVNSPC đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lực lượng thi công làm việc hầu như không có ngày nghỉ, tranh thủ mọi thời điểm thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công việc. Ở công đoạn kéo dây, các nhà thầu ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) để rải dây mồi. Phương pháp này giúp vượt qua địa hình rừng rậm và khu vực dân cư, rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN, EVNSPC cũng thường xuyên có mặt trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế vào giữa tháng 8/2026, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và yêu cầu phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình vận hành tại TBA 110kV Phú Quốc, ngày 17/8/2026. (Nguồn: EVN)

Thành quả vượt tiến độ, chuẩn bị toàn diện cho APEC 2027

Nhờ sự quyết tâm cao độ, cả ba dự án đã hoàn thành và đóng điện thành công trong tháng 8/2026, sớm gần một năm so với yêu cầu chung là trước tháng 9/2027. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8/2026. Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc đóng điện vào 23h30 ngày 19/8/2026. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc đóng điện ngày 28/8/2026. Việc hoàn thành sớm sẽ tạo thêm thời gian để kiểm tra, theo dõi, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống, qua đó nâng cao mức độ an toàn, tin cậy trong vận hành.

Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc có quy mô hai máy 250 MVA cùng hai mạch đường dây 220 kV đấu nối dài khoảng 19 km, trong đó có 2,7 km cáp ngầm, tổng mức đầu tư 877,6 tỷ VND. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc dài 2x20 km với 79 vị trí trụ và 2,7 km cáp ngầm, tổng mức đầu tư 934 tỷ VND. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc dài 2x20,7 km với 75 vị trí trụ, tổng mức đầu tư gần 353 tỷ VND.

Khi cả ba dự án đi vào vận hành sẽ nâng tổng năng lực cấp điện trên toàn Đặc khu lên 315 MVA và mở rộng lên 500MVA, tạo liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chuẩn N-1, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải tại Phú Quốc. Qua đó, tạo động lực bứt phá kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện quốc tế lớn.

Xác định mục tiêu không chỉ là hoàn thành các công trình đúng tiến độ, mà còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác vận hành, EVN cùng các đơn vị liên quan đang chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống sự cố, phương án ưu tiên cấp điện và tổ chức diễn tập đối với hệ thống điện trên đảo, bảo đảm phối hợp đồng bộ, xử lý nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống, sẵn sàng cao nhất cho nhiệm vụ bảo đảm điện phục vụ APEC 2027.

Nhà thầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thi công rải dây mồi, góp phần giảm sức người, đẩy nhanh tiến độ. (Nguồn: EVNSPC)

Song song với các dự án tại Phú Quốc, EVN tiếp tục đẩy mạnh nhiều công trình nguồn và lưới điện khác trên cả nước. Tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể trên 99% tính đến cuối tháng 9/2026. Tổ máy 1 đã chạy thử đạt 100% tải. Ngày 20/10/2026, EVN tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Dự án Thủy điện Trị An mở rộng cũng được đôn đốc sát sao. Trong quý IV/2026, đơn vị đặt mục tiêu lắp đặt hơn 2.100 tấn thiết bị, đào hàng trăm nghìn mét khối đất đá và đổ hàng chục nghìn mét khối bê tông. Các trạm biến áp 220 kV tại An Giang như Kiên Bình, Châu Đốc, Rạch Giá được kiểm tra vận hành để bảo đảm nguồn cấp ổn định cho Phú Quốc.

Về lưới điện, trong 9 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình (02 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV) và đóng điện 131 công trình (05 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV). Tính riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-500kV.

Về việc đầu tư và lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS, EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 155MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550MW và 300MW.

EVN duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, không ngừng nghỉ. Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án vận hành, dự phòng và kịch bản xử lý tình huống từ sớm, từ xa. Công tác đào tạo chuyên sâu về công nghệ mới tiếp tục được triển khai để nâng cao năng lực đội ngũ.

Những nỗ lực vượt khó và thành quả vượt tiến độ của EVN không chỉ bảo đảm hạ tầng năng lượng sẵn sàng cho APEC 2027 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Đặc khu Phú Quốc và hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới. Với tinh thần trách nhiệm cao, EVN tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.