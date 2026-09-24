EVN nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ người lao động

Triển khai Kết luận số 07-KL/ĐU ngày 7/4/2026, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-CĐĐVN, cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ, phân công rõ đầu mối, thời gian, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Sau thời gian triển khai, nhiều nội dung đã có chuyển biến, nhất là trong đồng hành cùng chuyên môn, đại diện, chăm lo người lao động và bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Hoạt động công đoàn gắn với thi đua sản xuất, kinh doanh

Một trong những chuyển biến rõ nét là hoạt động công đoàn ngày càng gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN. Các phong trào thi đua được triển khai tại những công trình nguồn điện trọng điểm, gắn với bảo đảm cung ứng điện, nâng cao năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an toàn.

Đến nay, các cấp công đoàn đã tổng hợp 3.266 đề tài, giải pháp, sáng kiến. Tại 3 công trình trọng điểm, tổng nguồn lực thăm hỏi, động viên, khen thưởng người lao động đạt 1,758 tỷ đồng.

Công tác đại diện, đối thoại và chăm lo người lao động tiếp tục được chú trọng. Trong 8 tháng năm 2026, các cấp công đoàn tổ chức 360 cuộc đối thoại, 55 diễn đàn với 31.162 lượt đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) tham gia; tiếp nhận 351 ý kiến, kiến nghị, trong đó 316 nội dung đã được xử lý.

Cùng thời gian này, 76.285 lượt ĐV-NLĐ được trợ cấp, thăm hỏi với tổng số tiền 67,892 tỷ đồng. Đối tượng được quan tâm chủ yếu là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc tại công trường, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức.

Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đinh Thị Thanh Bình báo cáo tại buổi làm việc.

Trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn ĐLVN phối hợp với EVN tăng cường huấn luyện, kiểm tra, giám sát, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên và triển khai hệ thống quản lý an toàn số hóa (SMIS). Kế hoạch phát triển văn hóa an toàn lao động giai đoạn 2025-2030 cũng được ban hành, trong đó 4 đơn vị đăng ký triển khai điểm.

Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức, kiểm tra, giám sát được triển khai theo hướng gắn với dữ liệu, sản phẩm cụ thể và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Trong 8 tháng đầu năm, các cấp công đoàn tổ chức 1.196 cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật với 57.548 lượt ĐV-NLĐ tham gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số nội dung cần tiếp tục cải thiện như chất lượng phong trào thi đua, việc lượng hóa giá trị làm lợi và nhân rộng sáng kiến chưa đồng đều; dữ liệu phục vụ quản lý, dự báo và chuyển đổi số chưa được liên thông đầy đủ.

Phó tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu.

Sâu sát cơ sở, chăm lo người lao động

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn ĐLVN và các cấp công đoàn trong phối hợp với chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy Tập đoàn giao.

Theo Tổng giám đốc EVN, Công đoàn ĐLVN đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn trong toàn Tập đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của EVN trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Công đoàn cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ.

Lãnh đạo EVN đề nghị Công đoàn ĐLVN tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của ĐV-NLĐ, nhất là trong bối cảnh Tập đoàn vừa sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, kéo theo những thay đổi liên quan đến vị trí việc làm, điều kiện đi lại và địa điểm làm việc.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát các quy chế, quy định và hành lang pháp lý liên quan đến người lao động, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, ổn định, tạo sự yên tâm, gắn bó trong công tác.

Đối với chuyển đổi số, Tổng giám đốc EVN yêu cầu đánh giá hiệu quả theo hướng thực chất, làm rõ các hệ thống số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ người lao động như thế nào, những phần việc thủ công được tinh giản đến đâu.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng phát biểu.

Tổng giám đốc EVN cũng lưu ý công đoàn các cấp rà soát những công việc phát sinh ngoài định mức, định biên và khối lượng công việc thường xuyên để đánh giá đầy đủ tác động tới người lao động, nhất là nguy cơ gia tăng khối lượng và áp lực công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, Tổng giám đốc EVN thống nhất với các kiến nghị của Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN về việc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm; bảo đảm sự công bằng trong thực hiện nhiệm vụ và thụ hưởng các chế độ, chính sách trong Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện Kết luận số 07-KL/ĐU, bảo đảm các nhiệm vụ còn lại có sản phẩm, tiến độ và kết quả cụ thể.

Công đoàn ĐLVN đề xuất Tập đoàn xem xét, phối hợp triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ chỗ ở cho ĐV-NLĐ thông qua hình thức mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà; tiếp tục đẩy mạnh thăm hỏi, động viên người lao động tại các công trường trọng điểm, địa bàn khó khăn và hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV-NLĐ.

Một số kiến nghị, đề xuất của Công đoàn ĐLVN và đại diện các công đoàn cơ sở cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN trao đổi, giải đáp tại buổi làm việc.