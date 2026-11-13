EVN làm việc với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về kế hoạch sản xuất điện mùa khô 2027

Báo cáo cùng đoàn công tác, ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sản xuất 6,48 tỷ kWh, đạt 83,6% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao. Các tổ máy vận hành an toàn, đáp ứng phương thức huy động của hệ thống điện, đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện than luôn lưu kho trên mức tối thiểu.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN, phát biểu chỉ đạo

Đối với nguồn than năm 2027, công ty đã ký hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc. Theo báo cáo của công ty, lượng than dự kiến đáp ứng nhu cầu vận hành trong trường hợp hai tổ máy được huy động cao, với sản lượng dự kiến lên đến 7,96 tỷ kWh.

Để đảm bảo công tác sản xuất điện các tháng mùa khô 2027, trong năm 2026, công ty chủ động công tác sửa chữa đại tu tổ máy S1 và tiểu tu tổ máy S2, kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị, nhằm nâng cao độ tin cậy và đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn hiệu quả.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN (đứng giữa) kiểm tra khu vực kho than Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Công ty duy trì kỷ luật vận hành, diễn tập xử lý sự cố hàng tháng; triển khai Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành giai đoạn 2026-2030, ứng dụng RCM, RMS… nhằm nâng cao độ tin cậy, tối ưu chế độ vận hành và giảm suất hao nhiệt.

Hệ thống xử lý khí thải, nước thải và các trạm quan trắc luôn được duy trì, vận hành tự động, liên tục. Các thông số khí thải, nước tuần hoàn của nhà máy đáp ứng quy định hiện hành. Đối với tro xỉ, công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ 100% lượng tro xỉ phát sinh. Lũy kế đến tháng 10-2026 đã tiêu thụ 1,276 triệu tấn, đạt hơn 119% kế hoạch. Đối với tro xỉ lưu trữ tại bãi, công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Sông Đà Cao Cường tiêu thụ tối thiểu 700.000 tấn/năm.

Đại diện các Ban chuyên môn EVN, EVNGENO3 cũng trao đổi, đóng góp ý kiến về quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo nhiên liệu và công tác bảo vệ môi trường. Tập trung rà soát các điều kiện vận hành, chủ động xử lý khiếm khuyết để đáp ứng tốt yêu cầu huy động trong mùa khô năm 2027.

Vận hành viên làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Ông Đinh Thế Phúc ghi nhận những nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty Phát điện 3 trong việc khắc phục tồn tại, triển khai các giải pháp kỹ thuật và duy trì vận hành các tổ máy theo phương thức của điều độ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027, ông Đinh Thế Phúc lưu ý công ty tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, luôn sẵn sàng nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng và các phương án xử lý sự cố, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, duy trì vận hành an toàn, ổn định ngay trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất điện năm 2027, đảm bảo an toàn – liên tục – hiệu quả.