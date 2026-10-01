EVN làm rõ tiêu chí áp dụng với trạm, trụ sạc và tủ đổi pin xe điện

Tại Việt Nam, thị trường xe điện đang bùng nổ, khi doanh số bán xe máy điện trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 513.742 xe, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh số ô tô điện đạt khoảng 127.000 xe.

Cùng với số lượng ô tô điện và xe máy điện tăng nhanh, nhu cầu về trạm sạc, trụ sạc và tủ đổi pin cũng tăng. Tuy nhiên, việc xác định đối tượng áp dụng các quy định về mua bán điện đối với loại hình này vẫn còn một số vướng mắc.

Mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đề nghị EVN xem xét ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các tiêu chí để xác định, phân loại thế nào là "trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện" thuộc đối tượng áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Theo EVNSPC, cần làm rõ các yêu cầu về quy mô công suất tổng của trạm/trụ sạc, điều kiện về tính độc lập của phụ tải và các yêu cầu kỹ thuật liên quan để bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, tránh sai sót trong quá trình áp dụng.

Nhu cầu về trạm sạc, trụ sạc xe điện và tủ đổi pin tăng nhanh. Ảnh: Thế Bằng

Liên quan đến vấn đề này, EVN cho biết điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2025, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 243/2026, quy định đối tượng mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia gồm khách hàng sử dụng điện lớn cho hoạt động của trung tâm dữ liệu; hoặc sử dụng điện cho “trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện”.

Các khách hàng này mua điện từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực và các đơn vị bán lẻ điện, với cấp điện áp đấu nối từ 22 kV trở lên.

Theo đó, việc xác định đối tượng áp dụng căn cứ các điều kiện Nghị định đã quy định về khách hàng sử dụng điện lớn, mục đích sử dụng điện, đơn vị cung cấp điện và cấp điện áp đấu nối.

“Nghị định không quy định thêm tiêu chí riêng về tổng công suất của trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện hoặc yêu cầu phụ tải phải độc lập để xác định đối tượng áp dụng”, EVN nhấn mạnh.

Các đơn vị điện lực căn cứ các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2025 và quy định của Bộ Công Thương về khách hàng sử dụng điện lớn để xác định đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Với trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện, các yêu cầu kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật có liên quan.