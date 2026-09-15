EVN lãi hơn 12.200 tỷ đồng sau 8 tháng, vượt kế hoạch cả năm

Ngày 15/9, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết sau giai đoạn khó khăn trong các năm 2022-2023, EVN đã triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, điều hành linh hoạt và cơ cấu lại hoạt động. Đến ngày 30/6, tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Vượt kế hoạch lãi sau 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm nay, EVN ghi nhận doanh thu 482.042 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 12.215 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 17.160 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch.

Theo EVN, các chỉ tiêu an toàn tài chính cơ bản được bảo đảm, song nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phát triển hệ thống điện trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu tăng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn.

Về đầu tư, trong 8 tháng, giá trị khối lượng đầu tư toàn tập đoàn ước đạt 76.820 tỷ đồng, bằng khoảng 62% kế hoạch; giải ngân đạt 69.535 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% kế hoạch. EVN đã khởi công 118 công trình lưới điện 110-500 kV và đóng điện 116 công trình.

Một số dự án nguồn điện quan trọng tiếp tục được triển khai, trong đó, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến hoàn thành trong năm 2026; LNG Quảng Trạch II đã ký hợp đồng EPC, dự kiến hoàn thành năm 2030; LNG Quảng Trạch III đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công đầu năm 2027.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo. Ảnh: Chinhphu.vn/Phương Nguyên.

Từ nay đến cuối năm, EVN phấn đấu bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, trong bối cảnh nhu cầu điện 4 tháng cuối năm được dự báo tăng khoảng 10,5-12%.

Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng vốn 123.560 tỷ đồng, tập trung phát điện Nhiệt điện Quảng Trạch I, đẩy nhanh các dự án nguồn điện và triển khai các dự án lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

EVN cũng tiếp tục tăng cường năng lực truyền tải liên vùng, liên miền, kết nối nhập khẩu điện; phát triển lưới điện thông minh, lưới điện số, giám sát và điều khiển thời gian thực, nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

Tập đoàn đặt mục tiêu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 26.300 tỷ đồng; tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Yêu cầu EVN giữ vai trò nòng cốt về an ninh năng lượng

Theo EVN, thách thức lớn trong bảo đảm cung ứng điện giai đoạn tới là nhu cầu điện tăng nhanh trong khi tiến độ phát triển nguồn chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư. Một số dự án do khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ bổ sung nguồn điện theo quy hoạch.

EVN cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, hệ thống điện cần bổ sung khoảng 93.000 MW công suất nguồn điện. Trong đó, EVN được giao đầu tư khoảng 6.066 MW nguồn điện và 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng, phần còn lại do các chủ đầu tư khác thực hiện.

Khi nhu cầu điện dự kiến tăng 10-12%/năm, yêu cầu về dự phòng và an toàn hệ thống ngày càng cao. Trong khi đó, các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi cần vốn lớn, thời gian thu hồi dài, đòi hỏi cơ chế phù hợp để thu xếp vốn và thúc đẩy đầu tư.

EVN cũng lo ngại về sự lệch pha giữa tiến độ phát triển nguồn và lưới điện. Theo đơn vị này, trong khi điện gió, điện mặt trời có thể triển khai tương đối nhanh, các công trình truyền tải 220-500 kV mất nhiều thời gian cho thủ tục, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Do đó, cần đẩy nhanh phát triển lưới để đồng bộ với nguồn, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng chưa thể truyền tải, giải tỏa công suất.

Tập đoàn cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng truyền tải, qua đó giảm áp lực vốn đầu tư cho EVN trong bối cảnh nhu cầu phát triển lưới điện rất lớn.

EVN cũng lưu ý tỷ trọng công suất nguồn do các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ có xu hướng giảm, đặt ra yêu cầu tập đoàn tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều độ, đầu tư và phối hợp các nguồn điện, qua đó bảo đảm vai trò nòng cốt của doanh nghiệp Nhà nước trong hệ thống điện.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu EVN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng với chi phí hợp lý, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng đề nghị EVN xác định mục tiêu xây dựng tập đoàn trở thành doanh nghiệp Nhà nước mạnh, quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao là chiến lược xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao chứ không chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng.

Theo Phó thủ tướng, EVN phải đủ mạnh mới có thể thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn cần phát huy nội lực, tự chủ về chiến lược, công nghệ và quản trị, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với EVN. Ảnh: Chinhphu.vn/Phương Nguyên.

Trong phát triển nguồn điện, EVN cần xác định rõ quy mô, tỷ trọng nguồn điện cần nắm giữ để bảo đảm vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các nhà máy hiện có.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án trọng điểm, chủ động đề xuất dự án cấp bách, nhất là tại miền Bắc; phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới, trong đó hệ thống truyền tải cần đi trước một bước, không để nhà máy hoàn thành nhưng thiếu khả năng truyền tải, giải tỏa công suất.

EVN cần đa dạng hóa các hình thức đầu tư, tập trung phát triển các tuyến truyền tải liên vùng, công trình giải tỏa công suất từ khu vực có nguồn điện lớn đến nơi phụ tải cao và các công trình phục vụ nhập khẩu điện. Đồng thời, tiếp tục phát triển điện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng và các nguồn phù hợp khác.

Đối với các dự án còn vướng mắc, nhất là năng lượng tái tạo, Phó thủ tướng đề nghị tiếp tục xử lý dứt điểm trên cơ sở pháp luật và các chủ trương, nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền ban hành; các cơ quan liên quan cần phối hợp với EVN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa dự án sớm phát huy hiệu quả.

Về điều hành giá điện, Phó thủ tướng chỉ đạo EVN thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân...