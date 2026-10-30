EVN ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái

Lễ ký kết được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Nhà thầu Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan tổ chức.

Về phía EVN có ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN; ông Đặng Huy Cường – Thành viên Hội đồng thành viên EVN; ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN; bà Đỗ Thị Loát - Trưởng ban Kiểm soát EVN, đại diện các Ban chuyên môn EVN cùng lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3).

Về phía Liên danh nhà thầu có ông Zhou Feng – Chủ tịch PowerChina Zhongnan; ông Lewis Stephen George – Tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương mảng thủy điện, Tập đoàn Voith.

Cùng dự có đại diện Bên cho vay vốn gồm Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Các bên thực hiện ký kết Gói thầu 01TB-BA cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh, Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam và nằm trong nhóm dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 của EVN. Trong đó, Gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện (01TB-BA) là một trong hai gói thầu lớn nhất, quyết định trực tiếp đến tiến độ và chất lượng của toàn bộ công trình.

Lãnh đạo EVN bày tỏ mong muốn ngay sau khi ký kết hợp đồng, Liên danh nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai thuận lợi các phần việc tiếp theo; chú trọng các khâu rà soát hồ sơ kỹ thuật; lựa chọn vật tư, thiết bị; phối hợp EVNPMB3 thống nhất kế hoạch cung cấp bản vẽ thiết kế và vận chuyển thiết bị đến công trường, đảm bảo chất lượng, phấn đấu đạt và vượt tiến độ hợp đồng.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng giao EVNPMB3 tổ chức họp khởi động (kick-off) hợp đồng ngay khi có hiệu lực, cụ thể hóa các mốc tiến độ chi tiết và quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ giữa các gói thầu và tiến độ hoàn thành gói thầu theo kế hoạch đề ra.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu

Gói thầu số 01TB-BA là gói thầu cung cấp thiết bị chính của Dự án với phạm vi công việc bao gồm: cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ hống thiết bị chính đồng bộ gồm: máy phát-động cơ; tuabin-bơm; van trước tuabin (van cầu); hệ thống điều khiển tự động tua bin thuỷ lực; hệ thống điều tốc cho tua bin; máy cắt đầu cực máy phát; hệ thống thanh cái cách ly; các hệ thống thiết bị phụ và các dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu số 01TB-BA được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự, EVN đã lựa chọn Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan, gồm 2 thành viên: Voith Hydro Shanghai Ltd. (thành viên đứng đầu liên danh); Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited (thành viên liên danh) trúng thầu để ký hợp đồng thực hiện gói thầu, với giá hợp đồng là 4.462,603 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 51 tháng.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 12/5/2015, với công suất 1.200 MW gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 300 MW. Theo kế hoạch, tổ máy 1 phát điện vào tháng 12/2029, các tổ máy 2, 3, 4 lần lượt phát điện vào tháng 4, 8 và 12/2030; dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2031.

Dự án khi vào vận hành là nguồn điện phủ đỉnh biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, góp phần làm giảm sự chênh lệch biểu đồ phụ tải bằng việc huy động công suất bơm tích nước trong giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm. Dự án còn có tác dụng điều tần, chạy bù công suất phản kháng, dự phòng quay cho hệ thống.

Theo Giám đốc EVNPMB3 Phạm Thanh Hoài, Dự án đến nay đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu (LCNT) được 30/35 gói thầu theo Kế hoạch LCNT được duyệt. Được triển khai thi công từ ngày 22/2/2025, tiến độ thi công công trình đang đáp ứng tiến độ hợp đồng, cụ thể: hoàn thành đào, gia cố 3 tuyến hầm và 2 ngách thi công; đang triển khai thi công đào, gia cố 7 tuyến hầm và nhà máy. Tổng khối lượng đào và gia cố hầm lũy kế được 7.160/17.000 mét dài, đạt 42% tổng khối lượng hợp đồng; đào và gia cố nhà máy ngầm đạt khối lượng lũy kế 87.835/ 214.247m3, tương đương 41%.