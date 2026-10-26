EVN ký hợp đồng gói thầu cơ điện hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Đây là gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện chính của dự án do EVN làm chủ đầu tư, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Liên danh trúng thầu gồm Voith Hydro Shanghai Ltd và Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited, với giá trị hợp đồng 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng, đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Gói thầu 01TB-BA cung cấp thiết bị cơ điện, với giá trị hợp đồng 4.462,603 tỷ đồng. (Ảnh: EVN).

Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW. Nguồn vốn đầu tư gồm vốn tự có của EVN và vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần điều tiết phụ tải, nâng cao tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, dự án sử dụng điện để bơm nước tích trữ vào giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm, góp phần giảm chênh lệch phụ tải giữa các thời điểm trong ngày. Đồng thời, nhà máy thực hiện chức năng điều tần, bù công suất phản kháng, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

Ông Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) cho biết, dự kiến tổ máy đầu tiên của thủy điện tích năng Bác Ái sẽ phát điện vào tháng 12/2029, ba tổ máy còn lại đưa vào vận hành trong năm 2030.

Ông Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3. (Ảnh: EVN).

Đến nay, dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 30/35 gói thầu theo kế hoạch được phê duyệt. Các gói thầu còn lại đang trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, gồm cung cấp máy biến áp tăng áp 500 kV, cáp lực 500 kV, cầu trục gian máy, thép lót đường ống áp lực và giám định chất lượng thiết bị giai đoạn 2. Ngoài ra, dự án đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công cụm công trình hồ trên giai đoạn 2.2.

Về tiến độ xây dựng, sau hơn 20 tháng triển khai kể từ ngày 22/2/2025, các hạng mục thi công cơ bản đáp ứng tiến độ hợp đồng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành đào, gia cố 3 tuyến hầm và 2 ngách thi công; tiếp tục triển khai 7 tuyến hầm và khu vực nhà máy ngầm.

Tổng khối lượng đào, gia cố hầm đạt 7.160/17.000m, tương đương 42% kế hoạch. Riêng nhà máy ngầm đã đào, gia cố 87.835/214.247m³, đạt 41% khối lượng.

Khẳng định, đây là dự án trọng điểm, có quy mô lớn và giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch đầu tư xây dựng của tập đoàn giai đoạn 2026-2030, ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, việc bảo đảm tiến độ, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành cuối năm 2029 và các tổ máy còn lại trong năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch đầu tư xây dựng của EVN những năm tới.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN. (Ảnh: EVN).

Gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cùng với gói thầu xây lắp là hai gói thầu lớn nhất, có vai trò quyết định đến tiến độ và chất lượng của dự án, vì thế, để bảo đảm tiến độ triển khai, lãnh đạo EVN đề nghị liên danh nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục đưa hợp đồng vào hiệu lực, đồng thời thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các công việc liên quan.

Bên cạnh đó, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ kỹ thuật, tổ chức thí nghiệm mô hình, tính toán và thiết kế chính xác nhằm bảo đảm các thông số kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu và cam kết trong hợp đồng.

EVN cũng yêu cầu nhà thầu tổ chức lựa chọn thiết bị, phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch mua sắm, bảo đảm tiến độ và chất lượng. "Đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, vì vậy, việc cung cấp thiết bị phải được đặc biệt chú trọng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao nhất", ông Phương nói.

Ông Phương cũng yêu cầu, liên danh nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Điện 3 rà soát, thống nhất kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị. Trong đó, ưu tiên cung cấp bản vẽ thiết kế để đồng bộ với các hạng mục xây dựng, đồng thời tổ chức sản xuất, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại công trường đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái có tổng mức đầu tư hơn 21.101 tỷ đồng, do EVN làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4) đảm nhiệm tư vấn thiết kế chính, với sự hỗ trợ của liên danh tư vấn nước ngoài gồm Tokyo Electric Power Services Co., Ltd (TEPSCO) và International Institute of Electric Power Ltd (IIEP). Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2) thực hiện tư vấn thẩm tra. Gói thầu thi công xây lắp công trình chính giai đoạn 2, đợt 1 do liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đứng đầu thực hiện. Các thành viên gồm Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Công ty Cổ phần Lilama 10, Công ty Cổ phần SCI E&C, Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.