EVN kiến nghị mở 'van' tín dụng cho các dự án điện trọng điểm quốc gia

Cung ứng đủ điện cho cả năm 2026

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2026, nhu cầu điện tăng ở mức rất cao. Cụ thể, 10 tháng đầu năm điện thương phẩm tăng 9,84%, lần đầu tiên ở mức xấp xỉ tốc độ tăng trưởng GDP.

Trong đó, nhóm thương mại, dịch vụ tăng 13,8%, nhóm quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,91%, nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 8,84%.

Riêng tháng 5 và tháng 6, phụ tải miền Bắc tăng 14,7% và 17,5%. Công suất cực đại toàn hệ thống lập kỷ lục 57.537 MW ngày 24/6/2026 (tăng 12,6%), miền Bắc đạt 30.279 MW (tăng 14,3%), tiệm cận giới hạn vận hành an toàn về ổn định điện áp.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN. Ảnh: VV

Ước cả năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt khoảng 355-358 tỷ kWh, tăng 10-11% so với năm 2025.

Tại Diễn đàn Năng lượng Quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 10/11, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, với các giải pháp đã được chuẩn bị từ sớm, từ việc bảo đảm nhiên liệu, nâng cao khả dụng các tổ máy, tăng cường nhập khẩu điện, lắp đặt tụ bù và pin lưu trữ, đến phối hợp chặt chẽ với NSMO trong điều hành hệ thống, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đặc biệt, EVN đã cấp điện an toàn cho các sự kiện lớn của đất nước và vượt qua giai đoạn căng thẳng của các tháng cao điểm mùa khô.

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định hệ thống điện quốc gia sẽ bảo đảm cung ứng đủ điện cho cả năm 2026, hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Công Thương đã giao”, ông nói.

Theo lãnh đạo EVN, năm 2027 được dự báo sẽ rất khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño. Vì vậy, EVN đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên và phối hợp với các đơn vị trong ngành để tập trung vào các nhóm giải pháp chính.

Đối với vận hành điện, EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với NSMO theo dõi tình hình thủy văn, tích nước các hồ thủy điện lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và giữ ở mức cao trong những tháng cuối năm 2026.

Đối với nhiên liệu cho phát điện, EVN cho biết, đến nay, toàn bộ các nhà máy nhiệt điện than của EVN đã ký hợp đồng cung ứng than cho năm 2027. Đối với các nhà máy sử dụng LNG, dự kiến hoàn thành ký kết hợp đồng cung ứng nhiên liệu năm 2027 trong tháng 11/2026.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực đẩy mạnh tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ cả năm và 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4 đến tháng 7), đặc biệt với các khách hàng có mức tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên.

“Đây là giải pháp cốt lõi và căn cơ để góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện, rất cần sự quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương và các khách hàng sử dụng điện”, ông Tài Anh nói.

Ngoài ra, năm 2027, EVN dự kiến bổ sung 2 công trình nguồn điện lớn cho hệ thống: Nhiệt điện Quảng Trạch I, phấn đấu vận hành thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026 để sẵn sàng cho mùa khô 2027 và Thủy điện Trị An mở rộng, phấn đấu phát điện trong năm 2027

Kiến nghị mở "van" tín dụng cho các dự án điện trọng điểm quốc gia

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh cung ứng điện cho đất nước, bên cạnh nỗ lực của Tập đoàn, EVN kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách về điện lực có tính đến đặc thù của dự án năng lượng.

Đồng thời, EVN kiến nghị cho phép giao doanh nghiệp nhà nước có năng lực để triển khai các dự án nguồn điện quan trọng, cấp bách hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư; kiên quyết thay thế chủ đầu tư các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Ông Tài Anh đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn về tín dụng và huy động vốn dài hạn cho các dự án năng lượng: cho phép các khoản vay thực hiện dự án điện trọng điểm quốc gia không tính vào giới hạn cấp tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng; mở rộng tiếp cận tín dụng xanh, trái phiếu và vốn quốc tế cho các dự án điện.

EVN kiến nghị mở "van" tín dụng cho các dự án điện trọng điểm quốc gia. Ảnh: EVN

Đối với các địa phương, ông Tài Anh kiến nghị tiếp tục hỗ trợ EVN và các đơn vị thành viên trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện; đây là một trong những yếu tố then chốt để các dự án lưới điện có thể đáp ứng được tiến độ theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ban hành chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà đến từng cơ quan, khu công nghiệp theo nguyên tắc phụ tải tăng ở đâu thì phát triển nguồn tại chỗ ở đó.

EVN cũng kiến nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện thực chất việc tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm và 10% trong các tháng cao điểm theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

“Đây là giải pháp mang tính căn cơ và bền vững, vừa hỗ trợ giảm áp lực đầu tư nguồn, lưới điện, vừa mang lại hiệu quả tiết kiệm giảm các chi phí thường xuyên của các cơ quan và hộ gia đình”, ông nói.

Cũng theo ông Tài Anh, trong thời gian qua, các đơn vị trong ngành năng lượng như EVN, Petrovietnam, PV GAS, TKV, Tổng công ty Đông Bắc đã phối hợp rất tốt để đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Do đó, ông đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp để ưu tiên tăng khai thác than, khí trong nước cho sản xuất điện, qua đó giảm bớt các ảnh hưởng tiêu cực của thị trường năng lượng thế giới.

Đồng thời, đối với việc cung ứng LNG cho phát điện, đề nghị Petrovietnam, PV GAS sớm triển khai các giải pháp về đầu tư, kết nối hạ tầng để cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện theo nhu cầu của hệ thống và chỉ đạo của Bộ Công Thương.

“Bảo đảm an ninh cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp năng lượng và toàn xã hội”, ông Tài Anh nhấn mạnh.