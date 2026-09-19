EVN kiến nghị Khánh Hoà gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, quy hoạch

Tham dự có ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN; ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC; cùng lãnh đạo EVNNPT, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) và Công ty Điện lực Khánh Hòa (KHoPC).

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN phát biểu tại buổi làm việc.

Nhu cầu điện tiếp tục tăng cao

Tính đến ngày 31/8, KHPC và KHoPC đang quản lý, bán điện cho 668.797 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Công suất cực đại lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn tỉnh đạt 773MW, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện thương phẩm 8 tháng đầu năm đạt khoảng 3 tỷ kWh, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Giai đoạn 2021-2025, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 10,5%/năm.

Đến nay, EVNCPC đã cấp điện đến 100% thôn, làng trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,92%. Trong đó, khu vực KHPC quản lý đạt 99,90%, trừ một số hộ dân đơn lẻ ở xa trung tâm thôn, làng; khu vực KHoPC quản lý đạt 100%.Cùng với tốc độ tăng trưởng phụ tải, yêu cầu đầu tư phát triển nguồn và lưới điện ngày càng cấp thiết, cần được triển khai đồng bộ với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đối với lưới truyền tải, trên địa bàn tỉnh, dự án đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2 do EVNNPT làm chủ đầu tư đang được triển khai. Hiện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - EVNNPT đang tập trung nguồn lực, khẩn trương thi công để đưa dự án vào vận hành trong quý IV/2026.

EVN kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, quy hoạch

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số vướng mắc cần được tập trung xử lý.

EVN đề nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm và xử lý chồng lấn quy hoạch, qua đó tạo điều kiện triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đối với đường dây 500 kV Vân Phong - Bình Định, EVN đề nghị tỉnh sớm thống nhất phương án hướng tuyến qua khu vực xã Vạn Hưng để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

EVN cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến và vị trí các trạm biến áp từ 110kV trở lên nhằm hạn chế chồng lấn quy hoạch, rút ngắn thời gian thỏa thuận tuyến; đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đối với các công trình lưới điện truyền tải thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Bên cạnh đó, EVN đề nghị địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân xử lý các công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

EVN cho biết, sẽ tiếp tục chủ động dự báo phụ tải, tập trung nguồn lực đầu tư các công trình lưới điện 110kV, 220kV nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ KHPC và KHoPC trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về quy hoạch và phát triển nguồn, lưới điện, EVNCPC đề nghị tỉnh rà soát, cập nhật quy hoạch đấu nối; bảo đảm phát triển nguồn điện phù hợp với năng lực truyền tải, tốc độ tăng trưởng phụ tải từng khu vực và định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

EVNCPC đồng thời kiến nghị nghiên cứu bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh một số công trình quan trọng, gồm TBA 220kV Nha Trang 2 và đường dây đấu nối; TBA 220kV Đông Ninh Hòa/Ninh Diêm và đường dây đấu nối; TBA 220kV Ninh Xuân và đường dây đấu nối, nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu vực trọng điểm.

Riêng khu vực Hòn Tre, EVNCPC đề nghị đẩy nhanh đầu tư TBA 110kV Vinpearl và đường dây 110kV đấu nối theo quy hoạch, qua đó nâng cao năng lực cung cấp điện cho đảo Hòn Tre và quần thể Vinpearl Nha Trang.

Bên cạnh đó, EVNCPC đề xuất nghiên cứu cơ chế phát triển phụ tải tại chỗ tại những khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo nhưng nhu cầu sử dụng điện còn hạn chế. Giải pháp này nhằm nâng cao khả năng khai thác nguồn điện, góp phần cân bằng cung - cầu giữa các khu vực và tăng hiệu quả đầu tư hệ thống điện.

Phát biểu kết luận, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện cần được xác định là nhiệm vụ trực tiếp phục vụ phát triển địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị EVN và các đơn vị điện lực cung cấp thông tin sớm để tỉnh có cơ sở chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với các đơn vị điện lực và nhà đầu tư rà soát nhu cầu phụ tải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để kịp thời cập nhật vào quy hoạch.

Tỉnh cũng đề nghị EVN phối hợp tháo gỡ cơ chế tiếp nhận, vận hành các công trình lưới điện xã hội hóa; đẩy nhanh các dự án cấp điện cho Bích Đầm, Hòn Tre và xử lý các tồn tại liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà.