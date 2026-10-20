EVN khởi công Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công bố phát điện Quảng Trạch I

Ngày 20/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Lễ khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

LNG Quảng Trạch II dự kiến phát điện thương mại từ tháng 2/2030

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng, gồm 4 tổ máy, tổng công suất hơn 3.000MW.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy sử dụng than, tổng công suất 1.403MW, áp dụng công nghệ hơi siêu siêu tới hạn với thông số hơi cao nhất, công suất tổ máy lớn nhất và hiệu suất cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.612,8MW, sử dụng tua bin khí thế hệ mới do GE (Mỹ) sản xuất, có hiệu suất cao. Cả hai dự án đều được trang bị công nghệ xử lý khí thải nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến cung cấp hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Riêng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Dự án sử dụng 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại, được đồng tài trợ bởi 4 ngân hàng trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Đến nay, hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hoàn thành, phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN đã hoàn tất thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng EPC. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030, tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

Theo lãnh đạo EVN, tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 18/1/2026 về bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa hai nhà máy vào vận hành, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Yêu cầu bảo đảm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư

Ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, việc bảo đảm nguồn cung điện có ý nghĩa chiến lược.

Theo ông Phương, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được quy hoạch gồm 3 nhà máy Quảng Trạch I, II và III, tổng công suất khoảng 4.500MW, tổng mức đầu tư hơn 121.820 tỷ đồng. Đây là một trong những trung tâm nguồn điện lớn, giữ vai trò quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia.

Ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, đồng hành cùng EVN trong hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng vốn Nhà nước; tăng phân cấp, trao quyền tự chủ, tạo điều kiện để Tập đoàn huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và triển khai Quy hoạch Điện VIII.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, ông Phương đề nghị EVN khẩn trương hoàn tất chạy thử, nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn để sớm đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại ổn định, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN phải kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư và rủi ro ngay từ giai đoạn khởi công, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân; tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, chế tạo, xây lắp và dịch vụ.

Ông Phương cũng đề nghị EVN nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án và tài chính theo hướng hiện đại, minh bạch; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ở góc độ địa phương, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, với lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên, địa phương có tiềm năng phát triển thành trung tâm năng lượng lớn, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong truyền tải, kết nối nguồn điện giữa các vùng miền.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Phương, việc EVN đầu tư Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là bước đi chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo động lực phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Việc Quảng Trạch I phát điện và khởi công Quảng Trạch II đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển nguồn điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Khi được đầu tư đồng bộ, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sẽ bổ sung nguồn cung lớn, nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống điện. Đây cũng là công trình động lực, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước.

Để phát huy hiệu quả các dự án, ông Phương kiến nghị xem xét bổ sung các công trình truyền tải điện ngay trong giai đoạn 2026 - 2030, thay vì để sang giai đoạn sau, nhằm tăng năng lực truyền tải, đáp ứng yêu cầu đấu nối và giải tỏa công suất các nguồn điện trong khu vực.