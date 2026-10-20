EVN khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Sáng 20/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại tỉnh Quảng Trị, đồng thời công bố Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát điện lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, được triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng, hai nhà máy có tổng công suất 3.015,8 MW, gồm 4 tổ máy. Trong đó, Quảng Trạch I sử dụng nhiên liệu than, gồm 2 tổ máy công suất 701,5 MW mỗi tổ máy; Quảng Trạch II sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), gồm 2 tổ máy công suất 806,4 MW mỗi tổ máy.

Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến cung cấp trên 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II. Ảnh: EVN

Nhà máy LNG Quảng Trạch II dự kiến phát điện thương mại năm 2030

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 1155 ngày 4/9/2024. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII, sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% và vốn vay thương mại chiếm 80%. Nguồn vốn vay được đồng tài trợ bởi 4 ngân hàng trong nước, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Việc triển khai dự án nằm trong định hướng phát triển nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện giai đoạn 2027 - 2030.

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: EVN

Thông tin tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu gói thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng (EPC).

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 vào tháng 4/2030.

EVN sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện 2, các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về môi trường theo hợp đồng EPC.

Bảo đảm tiến độ triển khai và vận hành hai dự án

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, đến nay, cả 2 tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành, với sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia đạt 620 triệu kWh.

EVN đang tập trung hoàn thành công tác chạy thử, chạy tin cậy để đưa các tổ máy vào phát điện thương mại theo tiến độ yêu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), đề nghị EVN đẩy nhanh công tác chạy thử, nghiệm thu, bảo đảm điều kiện kỹ thuật và an toàn để sớm đưa Quảng Trạch I vào vận hành thương mại ổn định.

Đối với Quảng Trạch II, ông đề nghị EVN kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư và các rủi ro trong quá trình triển khai; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đánh giá việc đầu tư Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển lĩnh vực năng lượng của tỉnh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, việc Quảng Trạch I phát điện lên lưới đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang phát điện, trong khi lễ khởi công Quảng Trạch II mở đầu quá trình triển khai thêm một dự án năng lượng quy mô lớn tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng khi được đầu tư đồng bộ, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sẽ bổ sung nguồn điện công suất lớn, nâng cao độ ổn định và an toàn của hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trần Trọng