EVN khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng
Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Cùng ngày, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công bố phát điện lên lưới điện quốc gia. Đây là hai dự án nguồn điện quy mô lớn, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/evn-khoi-cong-nha-may-dien-lng-hon-40-000-ty-dong-477900.media