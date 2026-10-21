EVN khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng

Phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý triệt để những bất cập trong cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; cắt giảm các khâu trung gian để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận thuốc và trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý.