EVN khởi công nhà máy điện khí LNG hơn 40.000 tỷ, công bố phát điện Quảng Trạch

Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La (Quảng Trị), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Điện 2 tổ chức Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết, hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Quy mô gồm 4 tổ máy, tổng công suất là 3.015,8 MW với tổng mức đầu tư của cả hai dự án là hơn 82.145 tỷ đồng. Trong đó, 2 tổ máy dự án Quảng Trạch I (2x701,5 MW) sử dụng nhiên liệu than, là nhà máy có công suất tổ máy lớn nhất, hiệu suất tốt nhất tại Việt Nam; 2 tổ máy dự án Quảng Trạch II (2x806,4 MW) sử dụng nhiên liệu LNG, tua-bin khí chu trình hỗn hợp.

Khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia. Ảnh: EVN

Ông Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh đây là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh/năm, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân tỉnh Quảng Trị.

EVN được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành các dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính), Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

Để thực hiện mục tiêu này, việc đảm bảo năng lượng điện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc đầu tư phát triển hệ thống nguồn điện, lưới điện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. EVN với vai trò là doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí nòng cốt trong ngành điện, chủ lực trong việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với quy hoạch gồm 3 nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, tổng công suất khoảng 4.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 121.820 tỷ đồng, là một trong những trung tâm nguồn điện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia.

Ông Vũ Hồng Phương - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

Khi hoàn thành, các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch dự kiến cung cấp trên 26 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo động lực phát triển cho tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung.

Đặc biệt, việc công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia và khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II trong cùng một sự kiện thể hiện sự tiếp nối trong quá trình đầu tư phát triển nguồn điện, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và thực hiện định hướng chuyển dịch năng lượng xanh.

Đối với những dự án nguồn điện có quy mô lớn như Quảng Trạch I và Quảng Trạch II, yêu cầu đặt ra phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời phải quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, kiểm soát chi phí, bảo đảm khả năng cân đối tài chính, hiệu quả đầu tư dài hạn và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Phương cho hay.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho hay việc EVN đầu tư, xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là một bước đi chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng của tỉnh nói riêng và thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông, sự kiện đánh dấu một bước chuyển từ quá trình đầu tư, xây dựng sang phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; đồng thời cũng mở ra một dự án năng lượng mới với quy mô lớn, công nghệ hiện đại là Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.