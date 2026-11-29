Ngày 28/11, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với chính quyền xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) và các nhà thầu tổ chức triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối.

Các đại biểu thực hiện lễ triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối.

Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp đặc biệt, thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.653 tỷ đồng, gồm xây dựng mới Trạm biến áp 500kV Nam Định và các tuyến đường dây đấu nối đồng bộ.

Theo thiết kế, Trạm biến áp 500kV Nam Định có tổng công suất 1.800 MVA, gồm 2 máy biến áp 500/220/35kV (AT1, AT2). Phía 500kV lắp đặt 4 ngăn lộ, phía 220kV lắp đặt 16 ngăn lộ. Dự án cũng dự phòng đất để xây dựng trạm biến áp nối cấp 220/110kV và 5 ngăn lộ.

Phần đường dây đấu nối gồm tuyến đường dây 220kV 2 mạch, dài khoảng 7km, từ Trạm biến áp 500kV Nam Định đến Trạm biến áp 220kV Hải Hậu và tuyến đường dây 22kV dài khoảng 0,3km đấu nối với lưới điện địa phương để cấp nguồn tự dùng.

Mặt bằng bố trí thiết bị của Trạm biến áp 500kV Nam Định.

Trạm biến áp 500kV Nam Định và các tuyến đường dây đấu nối được xây dựng trên địa bàn các xã Hải Thịnh, Hải An, tỉnh Ninh Bình (địa danh cũ thuộc các xã Hải Ninh, Hải Giang, Hải An, Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ góp phần tăng khả năng truyền tải và cung cấp điện trực tiếp cho phụ tải tỉnh Ninh Bình và các khu vực lân cận; nâng cao độ tin cậy, ổn định vận hành hệ thống điện, đáp ứng tốt hơn các tiêu chí an toàn cung cấp điện, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao hoặc khi xảy ra sự cố trên lưới điện.

Bên cạnh đó, việc bổ sung trạm biến áp 500kV và các tuyến đường dây đấu nối đồng bộ sẽ góp phần tối ưu phương thức vận hành, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT. Dự kiến, công trình hoàn thành đóng điện trong quý I/2028.

Phát biểu tại lễ triển khai thi công dự án, Phó Giám đốc NPMB Hoàng Tiến Thanh cho biết, sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để triển khai thi công. Mặt bằng khu vực trạm đã được bàn giao; phần việc tiếp theo là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây đấu nối. NPMB sẽ phối hợp với địa phương và các nhà thầu, tập trung nguồn lực để hoàn thành, đóng điện dự án trong quý I/2028, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh Nguyễn Văn Long đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình nói chung và khu vực Hải Thịnh nói riêng. Theo đó, dự án không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.

Đại diện địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng tiến độ.