EVN khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Hai dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai.

Hai dự án có quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 3.015,8 MW, với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỉ đồng. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, sử dụng nhiên liệu than; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II gồm 2 tổ máy, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 17,2 tỉ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Ảnh: EVN.

Thông tin về tiến độ và hiệu quả việc vận hành và triển khai hai dự án án, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, đến nay, 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện quốc gia sản lượng điện là 620 triệu kWh.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đến thời điểm hiện tại, EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC. Theo tiến độ dự kiến của dự án nhiệt điện Quảng Trạch II, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Ông Nguyễn Tài Anh khẳng định, EVN cam kết chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, quyết tâm hoàn thành công tác chạy thử, chạy tin cậy để phát điện thương mại các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đúng tiến độ yêu cầu và tập trung triển khai thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II để hoàn thành phát điện theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng EPC đã ký kết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường, tập trung nguồn lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra./.

Ông Vũ Hồng Phương - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) đánh giá, việc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện lên lưới điện quốc gia và khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II đánh dấu bước tiến quan trọng trong đầu tư phát triển nguồn điện, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của nền kinh tế.