EVN hướng dẫn thực hiện 12 dịch vụ điện trên VNeID

Theo thông tin từ EVN ngày 23/10, các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID trong phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ gồm:

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp.

Cấp điện mới từ lưới điện trung áp.

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Thay đổi mục đích sử dụng điện.

Thay đổi định mức sử dụng điện.

Gia hạn hợp đồng mua bán điện.

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm.

Thay đổi công suất sử dụng điện.

Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện.

Ngừng cấp điện theo yêu cầu.

Cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Việc đưa các dịch vụ điện lên VNeID nhằm đa dạng hóa kênh tiếp cận, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng điện.

EVN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiện đại; hướng tới giúp khách hàng tiếp cận và thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số.

Hướng dẫn thực hiện 12 dịch vụ điện trên VNeID: