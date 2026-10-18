EVN hướng dẫn đặt ngưỡng cảnh báo tiêu thụ điện trên ứng dụng CSKH

Các đơn vị điện lực thuộc EVN đến tận hộ gia đình hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: EVN

Tính năng này giúp người dùng theo dõi lượng điện sử dụng và nhận thông báo khi mức tiêu thụ vượt ngưỡng đã thiết lập.

Theo hướng dẫn của EVN, khách hàng có thể thực hiện cài đặt qua 3 bước.

Bước 1: Truy cập mục tra cứu điện năng

Khách hàng mở và đăng nhập ứng dụng EVN CSKH trên điện thoại, sau đó chọn mục “Tra cứu điện năng, chỉ số”.

Bước 2: Chọn tính năng đặt ngưỡng

Tại giao diện thống kê điện năng tiêu thụ, khách hàng chọn chức năng “Đặt ngưỡng”.

Bước 3: Thiết lập mức cảnh báo

Khách hàng lựa chọn hình thức cảnh báo theo nhu cầu, gồm ngưỡng sản lượng điện tiêu thụ tính bằng kWh hoặc tỷ lệ tăng so với tháng trước. Sau đó, người dùng nhập mức mong muốn và hoàn tất cài đặt.

Sau khi thiết lập, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo đến điện thoại khi lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng cảnh báo đã chọn.

EVN khuyến nghị khách hàng theo dõi thường xuyên sản lượng điện tiêu thụ để chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện, góp phần kiểm soát chi phí sinh hoạt.