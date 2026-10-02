EVN Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn điện, phòng ngừa cháy nổ

Xây dựng kế hoạch đảm bảo điện cho năm 2027

Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Dũng cho biết, trong năm 2026, EVN Hà Nội đã bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn thành phố. Điển hình như trong ngày nắng nóng cao điểm 26-5, công suất cực đại (Pmax) đạt 6.290MW, tăng 4,97% so với năm 2025, chiếm khoảng 12% công suất toàn quốc. Sản lượng điện trong ngày đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,26% so với năm 2025.

Để bảo đảm điện trong mùa hè, từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, EVN Hà Nội đã tăng cường năng lực lưới điện thêm 785MW; hoàn thành 5 trạm biến áp 110kV, 2 trạm biến áp 220kV; tăng thêm 64,7MVA lưới điện trung áp; hoàn thành 194 máy biến áp trung thế, 162,8km đường dây trung thế và 283,3km đường dây hạ thế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

EVN Hà Nội thực hiện thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) theo chương trình của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, EVN Hà Nội đã lắp đặt thí điểm hệ thống BESS công suất 50MVA, dung lượng trên 100kWh tại 5 trạm biến áp; đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành 275MW BESS trên toàn lưới điện thành phố Hà Nội.

Kế hoạch cho năm 2027, trước diễn biến thời tiết cực đoan, EVN Hà Nội sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, lắp đặt thêm thiết bị để tăng cường thêm công suất, sản lượng phục vụ điện. Đồng thời các đơn vị trong Tổng công ty cũng xây dựng phương án chi tiết về cung ứng điện năm 2027 với mục tiêu bảm đảm cấp điện cho mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Anh Dũng thông tin thêm, đặc điểm của hệ thống điện Hà Nội là phụ tải giữa giờ cao điểm và thấp điểm chênh lệch khoảng 40%. Giờ thấp điểm được xác định từ 1h đến 5h sáng; trong khi các khung giờ cao điểm tập trung từ 8h đến 17h và từ 18h30 đến 23h. Đỉnh phụ tải của Hà Nội thường rơi vào khoảng 22h đến 22h30.

Hệ thống BESS không làm tăng nguồn điện nhưng có tác dụng cân bằng phụ tải. Bên cạnh đó, EVN Hà Nội triển khai các giải pháp dịch chuyển phụ tải, vận động khách hàng sản xuất công nghiệp chuyển hoạt động sử dụng điện từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm; tuyên truyền thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về tiết kiệm điện.

Trước tình trạng việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Hà Nội hiện còn thấp, EVN Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu. EVN Hà Nội tập trung vào nhóm khách hàng gồm khu công nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện cao.

Qua thống kê, có khoảng 150.000 khách hàng của EVN Hà Nội có mức tiền điện trên 5 triệu đồng/tháng. Đây là nhóm được xác định có tiềm năng để lắp đặt điện mặt trời mái nhà, qua đó giảm lượng điện lấy từ lưới vào những thời điểm phụ tải cao.

Nghiên cứu ứng dụng AI cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Dũng cũng thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy liên quan đến sử dụng điện. EVN Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào các loại hình có nguy cơ cao như nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kho hàng và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Anh Dũng trả lời các cơ quan báo chí tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 23-5-2026 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31-1-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới, trong thời gian qua, EVN Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền trên ứng dụng iHanoi, phát hành trên 321.000 bản tài liệu, cẩm nang, tờ rơi; dán 63.000 đề can khuyến cáo sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy, nổ; ký cam kết phân định trách nhiệm về an toàn phòng, chống cháy, nổ với gần 50.000 khách hàng đăng ký cấp điện mới.

Đồng thời, EVN Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát trên 12.500 khách hàng có nguy cơ liên quan đến sử dụng đất không đúng quy định hoặc các cơ sở bị đình chỉ về phòng cháy, chữa cháy.

Trong số này, 7.474 khách hàng do EVN Hà Nội bán điện, 3.334 khách hàng do các tổ chức khác bán điện; 205 trường hợp đã được kiểm tra và chấm dứt sử dụng điện do không bảo đảm điều kiện; 244 khách hàng tự đầu tư nguồn điện như máy phát, điện mặt trời... Còn 1.219 trường hợp chưa xác định được đầy đủ thông tin, trong tháng 10-2026, EVN Hà Nội sẽ hoàn thành rà soát toàn bộ số khách hàng này.

Bên cạnh đó, EVN Hà Nội đã lồng ghép tư vấn an toàn điện trong quá trình thay công tơ và kiểm tra, tư vấn phòng cháy, chữa cháy đối với trên 314.000 khách hàng đến kỳ thay công tơ và gần 50.000 khách hàng đăng ký dịch vụ mới.

Đáng chú ý, EVN Hà Nội và Sở Công thương đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện tại các hộ gia đình. Để ứng dụng AI trong cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện, dữ liệu sử dụng điện cần được cập nhật theo thời gian thực.

Một trong những giải pháp đang được các đơn vị liên quan nghiên cứu là sử dụng thiết bị kết nối tại các hộ gia đình để phát hiện các dấu hiệu bất thường như thiết bị hoạt động liên tục, nguy cơ chạm chập hoặc các hiện tượng bất thường trong quá trình sử dụng điện; sử dụng công tơ thông minh có khả năng hỗ trợ đóng, cắt điện từ xa.

Sau khi đánh giá hiệu quả thí điểm, EVN Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu nguồn lực và phương án triển khai phù hợp, hướng tới đưa các giải pháp công nghệ vào hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn điện, góp phần phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho người dân.