EVN giảm giá điện 2% từ ngày 1/11, người dân được hưởng lợi ra sao?

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân chính thức được điều chỉnh giảm 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tối 31/10, mang đến tín hiệu tích cực đối với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, sản xuất vẫn là mối quan tâm lớn.

Theo thông báo của EVN, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Với mức giảm 2%, giá bán lẻ điện bình quân mới được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026.

Cùng thời điểm, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Trong đó, quyết định quy định giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện, cùng được áp dụng từ ngày 1/11.

EVN cho biết, phương án điều chỉnh được triển khai trên cơ sở rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành. Việc giảm giá điện được thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, hướng tới mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Người dân được hưởng lợi như thế nào?

Với việc giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, chi phí sử dụng điện của các hộ gia đình được kỳ vọng giảm theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới. Đây là khoản chi tiêu thiết yếu trong ngân sách hằng tháng, đặc biệt đối với những gia đình có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý mức 2.159,9037 đồng/kWh là giá bán lẻ điện bình quân, không phải đơn giá áp dụng đồng loạt cho tất cả các hộ gia đình và mọi kWh điện tiêu thụ. Tiền điện thực tế mỗi hộ phải thanh toán phụ thuộc vào lượng điện sử dụng, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo từng bậc và các khoản thuế liên quan.

Người dân được hưởng lợi như thế nào khi EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Ảnh minh họa.

Do đó, không thể hiểu rằng hóa đơn tiền điện của tất cả các gia đình sẽ tự động giảm đúng 2%. Mức tiết kiệm cụ thể cần được xác định căn cứ vào biểu giá mới áp dụng cho khách hàng sinh hoạt và sản lượng điện tiêu thụ trong kỳ tính tiền.

Đối với những hộ gia đình có mức tiêu thụ điện cao, việc điều chỉnh giá có thể giúp giảm một phần áp lực chi tiêu hằng tháng. Dù vậy, mức giảm thực tế sẽ khác nhau giữa các hộ, tùy thuộc vào thói quen sử dụng điện và cơ cấu sản lượng điện tiêu thụ ở từng bậc giá.

Để biết chính xác số tiền được tiết kiệm, khách hàng cần theo dõi hóa đơn điện trong kỳ áp dụng biểu giá mới, thay vì chỉ căn cứ vào tỷ lệ giảm giá bình quân do EVN công bố.

Doanh nghiệp có thêm dư địa giảm chi phí sản xuất

Không chỉ các hộ gia đình, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân còn được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị sử dụng nhiều điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điện là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của nhiều ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu xây dựng, dệt may và dịch vụ. Việc điều chỉnh giảm giá điện có thể góp phần tiết giảm chi phí vận hành, cải thiện một phần hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi của từng doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào nhóm khách hàng, biểu giá điện áp dụng, sản lượng tiêu thụ và đặc điểm hoạt động sản xuất. Vì vậy, mức giảm 2% của giá điện bình quân không đồng nghĩa với việc chi phí điện của mọi doanh nghiệp đều giảm tương ứng.

Doanh nghiệp có thêm dư địa giảm chi phí sản xuất từ việc EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Ảnh minh họa.

Trước đó, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Theo kết luận được Văn phòng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026, phương án giảm giá điện được định hướng áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc điều chỉnh lần này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân đã trải qua nhiều lần tăng trong những năm gần đây. Theo mức giá được công bố trước đó, giá điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh. Sau điều chỉnh, mức giá mới giảm khoảng 44,16 đồng/kWh so với mức hiện hành, chưa bao gồm VAT.

Có thể thấy, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% là một động thái hỗ trợ trực tiếp đối với hoạt động sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác động cụ thể đến chi phí sinh hoạt và sản xuất cần được đánh giá trên cơ sở biểu giá mới, lượng điện tiêu thụ và thời gian áp dụng.

Mời quý độc giả xem video: Sẽ giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% đến hết ngày 31/3/2027 - Nguồn: Youtube VTV24.