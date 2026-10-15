EVN Finance dự kiến huy động gần 1.150 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư

Theo phương án chào bán riêng lẻ được Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã: EVF) công bố, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cp. Nếu hoàn tất, đợt phát hành có thể mang về cho doanh nghiệp 1.147,5 tỷ đồng.

Bốn quỹ đầu tư dự chi gần 1.150 tỷ đồng mua cổ phiếu EVF.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF kết phiên 14/10 ở giá 11.400 đồng/cp. Như vậy giá EVF chào bán riêng lẻ cao hơn 18% so với giá trị trường hiện tại.

Bốn nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. với gần 22,15 triệu cổ phiếu; Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. với 4,58 triệu cổ phiếu; CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital với 40 triệu cổ phiếu và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI với hơn 18,27 triệu cổ phiếu.

Trong đó, Leadvisors Capital là nhà đầu tư dự kiến mua lượng cổ phiếu lớn nhất, tương đương 40 triệu đơn vị, với giá trị khoảng 540 tỷ đồng. Japan Vietnam Capital Fund I dự kiến chi khoảng 299 tỷ đồng; Quản lý Quỹ SSI chi khoảng 246,7 tỷ đồng và Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV dự kiến chi khoảng 61,8 tỷ đồng.

Cả bốn tổ chức đều chưa sở hữu cổ phiếu EVF trước đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến quý I/2027, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng từ hơn 7.605 tỷ đồng lên hơn 8.455 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu trong nước, EVF còn có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết. Nguồn tiền thu được dự kiến phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo phương án do EVN Finance công bố, nếu hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 81.342 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026 lên gần 89.000 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 7,81 lần lên 8,54 lần, trong khi tổng dư nợ vay trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần lên 1,05 lần.

Tính đến ngày 31/8/2026, EVN Finance còn tổng dư nợ trái phiếu gần 3.000 tỷ đồng. Đây toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước, không có trái phiếu phát hành ra công chúng và cũng không có trái phiếu phát hành tại thị trường quốc tế.

Song song với kế hoạch huy động vốn, EVN Finance dự kiến mua thêm tối đa 11,214 triệu cổ phần AlphaRe với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị đầu tư bổ sung tối đa 112,14 tỷ đồng.

Nếu giao dịch hoàn tất, tổng giá trị đầu tư của EVN Finance tại AlphaRe sẽ tăng từ 52,5 tỷ đồng lên tối đa 164,64 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn dự kiến không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp tái bảo hiểm này.

AlphaRe được cấp phép thành lập và hoạt động ngày 19/11/2025, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Tài chính Hòa An là một trong những cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp còn thể hiện ở nhân sự cấp cao. Ông Lê Hoài Nam, thành viên độc lập HĐQT EVN Finance, hiện là Tổng giám đốc AlphaRe.

Theo số liệu được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, AlphaRe ghi nhận doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 93,5 tỷ đồng, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm khoảng 95%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 13,9 tỷ đồng.

Tại cuối quý II/2026, AlphaRe có hơn 223,74 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, trong đó gần 218,74 tỷ đồng gửi tại EVN Finance, tương đương khoảng 97,8% tổng tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp.

Như vậy, EVN Finance vừa là nơi AlphaRe gửi phần lớn tiền gửi có kỳ hạn, vừa là cổ đông dự kiến tăng thêm vốn đầu tư tại doanh nghiệp này. Diễn biến trên đặt ra vấn đề cần theo dõi về hiệu quả sử dụng vốn và mức độ tập trung tiền gửi của AlphaRe tại EVN Finance.