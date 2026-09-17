EVN được đề xuất chuyển về Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

8 tháng năm 2026, EVN ước đạt lợi nhuận 12.215 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Giám.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển EVN về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu, nhằm bảo đảm đủ lực lượng và nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Hiện Bộ Tài chính đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại EVN.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển cơ quan đại diện chủ sở hữu được đề xuất trong bối cảnh yêu cầu triển khai các nhiệm vụ về phát triển nguồn và lưới điện trong giai đoạn tới ngày càng lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý nhà nước về điện và hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2027-2030.

Về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện theo 2 bước.

Bước 1 là cập nhật quy hoạch theo Nghị quyết số 253/2025/QH15. Theo đề xuất, có thể bổ sung các dự án nhiệt điện than mới để bù đắp công suất từ một số dự án nguồn điện nền khác như LNG, nhiệt điện than bị chậm tiến độ.

Cùng với đó, các nguồn năng lượng tái tạo có khả năng triển khai nhanh cũng có thể được bổ sung để bù đắp công suất từ những dự án chưa thể triển khai theo tiến độ.

Theo Bộ Công Thương, các giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho khu vực phía Bắc trong giai đoạn 2027-2028 và khu vực phía Nam trong giai đoạn 2029-2030.

Bước 2 là điều chỉnh tổng thể Quy hoạch điện VIII theo quy định của Luật Quy hoạch. Trong đó, các dự án đã được cập nhật, điều chỉnh trong bước 1 sẽ là một phần gắn kết chặt chẽ, không tách rời trong quá trình điều chỉnh tổng thể.

Trong một diễn biến liên quan, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, cho biết trong 8 tháng năm 2026, tập đoàn tập trung vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông An, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và cân đối tài chính của EVN tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 8 tháng đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%.

Trong lĩnh vực đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện toàn tập đoàn trong 8 tháng ước đạt 76.820 tỷ đồng, tương đương 62,2% kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt 69.535 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch.

EVN đã khởi công 118 công trình lưới điện từ 110-500 kV và đóng điện 116 công trình. Một số dự án nguồn điện quan trọng tiếp tục được triển khai.

Về tình hình tài chính, ông Đặng Hoàng An cho biết sau giai đoạn khó khăn trong các năm 2022-2023, EVN đã triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, điều hành linh hoạt và cơ cấu lại hoạt động.

Đến ngày 30/6/2026, EVN cho biết đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Trong 8 tháng, doanh thu toàn EVN đạt khoảng 482.042 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 12.215 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 17.160 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phát triển hệ thống điện trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu tăng khả năng huy động các nguồn vốn dài hạn.

Từ nay đến cuối năm, EVN đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, trong bối cảnh nhu cầu điện trong 4 tháng cuối năm được dự báo tăng khoảng 10,5-12%.

Tập đoàn phấn đấu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26.300 tỷ đồng; tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Theo EVN, một trong những thách thức lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện giai đoạn tới là nhu cầu điện tăng nhanh, trong khi tiến độ phát triển nguồn điện chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư.

Một số dự án do khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện còn chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng bổ sung nguồn điện theo quy hoạch.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030 hệ thống điện cần bổ sung khoảng 93.000 MW công suất nguồn điện. Trong đó, EVN được giao đầu tư và hoàn thành khoảng 6.066 MW nguồn điện cùng khoảng 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng.

Phần công suất còn lại do các chủ đầu tư khác thực hiện. Vì vậy, theo EVN, cần có các giải pháp quyết liệt để bảo đảm tiến độ đầu tư, đưa nguồn điện vào vận hành theo yêu cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng khoảng 10-12% mỗi năm, yêu cầu về dự phòng công suất và vận hành an toàn hệ thống điện ngày càng cao.

Trong khi đó, các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi có nhu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài. EVN cho rằng cần có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện thu xếp nguồn vốn, qua đó thúc đẩy đầu tư và bảo đảm tiến độ phát triển nguồn điện trong những năm tới.